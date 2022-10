ZAC! POTEVA MANCARE GIOVANNA BOTTERI NELLA GALLERIA DELLE DONNE CHE SI TAGLIANO UNA CIOCCA DI CAPELLI IN SOLIDARIETÀ CON LE IRANIANE? MACCHÉ: E INFATTI, COLLEGATA CON GRAMELLINI DAL SALOTTO DELLA SUA CASETTA DI PARIGI, GIOVANNONA SI È SCORCIATA IL CIUFFO. CHIAMATE “STRISCIA LA NOTIZIA”!… - VIDEO

giovanna botteri si taglia i capelli in diretta 1

Da www.lastampa.it

Collegata da Parigi con "Le Parole" - il programma di Massimo Gramellini in onda il sabato dalle 20.20 su Rai3- la giornalista Giovanna Botteri si è tagliata in diretta una ciocca di capelli in segno di solidarietà con le donne iraniane, affermando: "Siamo tutte insieme" Questo video è di proprietà di Rai "Le Parole"/ Raiplay.it

