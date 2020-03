ALLO ZIO GERRY MANCA STAR VICINO ALLA HUNZIKER - GERRY SCOTTI: "IMPRESSIONANTE CONDURRE 'STRISCIA' SENZA PUBBLICO, L’UNICO CONTATTO CON MICHELLE HUNZIKER A DUE METRI DI DISTANZA - LA QUARANTENA MI FA INGRASSARE? NO, MANGIO VEGETARIANO. HO RISCOPERTO I GIOCHI DA TAVOLA. CON LA FAMIGLIA PERDO GIOCANDO AL TRIVIAL PURSUIT"

Da Un Giorno Da Pecora

scotti hunziker

Che effetto mi fa entrare nello studio vuoto di Striscia la Notizia? “E' impressionante, specie per me che faccio dell'umore del momento la caratteristica dell'andare in onda. Ora è impressionante, ci guardiamo in faccia, io e i tecnici da lontano e i tre cameraman in fondo.

Certo ci sono cose ben più dure in questo momento, è chiaro, ma lasciatemi dire che è impressionante”. Lo racconta a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Gerry Scotti, conduttore di molti programmi e attuale volto del tg satirico firmato Antonio Ricci. Come si organizza per la conduzione serale di Striscia? “Sto chiuso in casa come tutti, ad una certa ora esco, imbacuccato, arrivo a Cologno, mi provano la febbre, mi accompagnano degli uomini con le mascherine e tutto il resto e mi portano in una stanza, che è stata disinfestata. Mi cambio, ed entro in scena. L'unico contatto, a due metri di distanza, è Michelle Hunziker”.

CHI VUOL ESSERE MILIONARIO CON DOMANDA SU GERRY SCOTTI

Cosa fa in questo periodo di chiusura in casa con la sua famiglia? “Ho riscoperto il piacere dei giochi da tavola. L'ultima partita che l'ho fatta ieri a Trivial e ho perso, nonostante la premessa fosse che le avrei dovute sapere tutte”. Come molti italiani la 'quarantena' la sta facendo aumentare di peso? “No. Tutti gli anni io faccio un fioretto, a cavallo di maggio, per una mia devozione nei confronti della Madonna. Prendo una cosa che mi piace e la tolgo.

Quest'anno mi sembrava il caso di anticipare e quindi in questi quindici giorni ho deciso di prendere una piega vegetariana: sto provando a non mangiare carne”. Come si trova da 'neofita' vegetariano? “Dico che in Italia siamo fortunatissimi, abbiamo verdure in grado di soddisfare tutti i palati. E poi non rinuncio mai ad un bicchiere di vino, preferibilmente rosso”, ha concluso Scotti a Rai Radio1.

gerry scotti conciato da tomaso trussardi con michelle hunziker scotti venier de filippi