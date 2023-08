ZITTA, BAMBOLA! – IN ALGERIA IL MINISTERO DELLA CULTURA FA RITIRARE DALLE SALE IL FILM “BARBIE” PERCHÉ CONSIDERATO UNA “MINACCIA ALLA MORALITÀ” – LA DECISIONE SEGUE CENSURE ANALOGHE IMPOSTE IN KUWAIT E LIBANO, DOVE LA PELLICOLA DI GRETA GERWIG È STATA TACCIATA DI “INFANGARE I VALORI CONSERVATORI” PER I SUOI MESSAGGI FEMMINISTI – INTANTO AL BOX OFFICE GLOBALE “BARBIE” HA SUPERATO IL MILIARDO DI DOLLARI – VIDEO

Il film “Barbie” è stato ritirato dalle sale cinematografiche algerine questa settimana, quasi un mese dopo la sua uscita nel Paese nordafricano. L’emittente online 24H Algerie ha dichiarato che il Ministero della Cultura e delle Arti algerino ha notificato ai cinema di Algeri, Orano e Costantina di ritirare “immediatamente” il film. Né il ministero né l’Autorità algerina di regolamentazione degli audiovisivi hanno commentato la direttiva riportata o fornito una motivazione.

La mossa arriva dopo che le autorità del Kuwait e del Libano hanno vietato il film in live action basato sulle bambole americane per presunta minaccia ai valori conservatori. Alcune persone in Algeria hanno protestato contro la cancellazione sui social media, pubblicando le loro lamentele con l’hashtag “#IAmBarbie”. Altri hanno denunciato il fatto come “censura” e “bigottismo”.

“Il film ‘Barbie’ ‘è una minaccia alla moralità’, dicono”, ha scritto la scrittrice Leila Belkacem sulla sua pagina Facebook. “Di quale moralità parlano quando i censori si rimpinzano di film porno a casa loro? Non siete stanchi di trascinare il Paese nei vostri oscuri deliri?”.

[...] La settimana scorsa, l’Autorità di regolamentazione audiovisiva algerina ha annunciato la decisione di sospendere “temporaneamente” tutta la programmazione del canale televisivo privato Es Salam per aver trasmesso “in modo irresponsabile e non professionale, un programma contenente scene contrarie ai precetti dell’Islam e allo stile di vita della società algerina”. “Barbie” non contiene scene sessuali palesi o riferimenti ai diritti LGBTQ+.

Ma sembra aver attirato il fuoco a causa della sua pura ostentazione e del suo ampio messaggio di inclusione e uguaglianza di genere in una regione in cui l’omosessualità è ampiamente considerata un tabù. Il film della Warner Bros. ha incassato oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo dalla sua uscita.

