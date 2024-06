ZITTI A MOSCA! – IN RUSSIA IL DIRETTORE DEL GIORNALE "VECHERNIYE VEDOMOSTI", VLADISLAV POSTNIKOV, È STATO ACCUSATO DI "MANCANZA DI RISPETTO PER LE AUTORITÀ". E RISCHIA UNA MULTA FINO A 100 MILA RUBLI (POCO PIÙ DI MILLE EURO) - IL MOTIVO? SAREBBE UN NON MEGLIO PRECISATO POST PUBBLICATO DALL'UOMO SU TELEGRAM. PROBABILMENTE SONO LE IMMAGINI DELLA REPRESSIONE DA PARTE DELLA POLIZIA RUSSA DELLE PROTESTE CONTRO LA GUERRA IN UCRAINA, DIVULGATE DA POSTNIKOV NEL 2022

(ANSA) - Il direttore del giornale di Ekaterinburg "Vecherniye Vedomosti", Vladislav Postnikov, è stato accusato in Russia di "mancanza di rispetto per le autorità" e la polizia gli ha comunicato che il motivo sarebbe un non meglio precisato post pubblicato su Telegram: lo sostiene la stessa testata "Vechernye Vedomosti", ripresa dal giornale online Meduza.

Il giornale non esclude che il motivo sia il materiale pubblicato sulla repressione delle proteste a Ekaterinburg contro la guerra in Ucraina nel marzo del 2022, per la quale gli agenti sono stati accusati di abusi.

Secondo Meduza, Postnikov è accusato in base alla parte 3 dell'articolo 20 comma 1 del Codice degli illeciti amministrativi e rischia una multa fino a 100.000 rubli (1.058 euro circa). La testata 7x7 afferma che "Vecherniye Vedomosti" ha ricevuto almeno 54 sanzioni amministrative con accuse di "discredito dell'esercito" per aver coperto le proteste contro l'invasione dell'Ucraina, e multe per un milione di rubli (oltre 10.000 euro).

