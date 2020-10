ZORZI, IL PIÙ ANTIPATICO PERSONAGGIO DI UN REALITY CHE L’ITALIA ABBIA MAI AVUTO – “LIBERO” FA LO SHAMPOO ALL’INFLUENCER: “ACIDO, PETTEGOLO, LITIGIOSO. SE CERCAVANO QUALCUNO CHE ‘ALIMENTASSE LE DINAMICHE’, L’HANNO TROVATO, MA È TROPPO” – “ORA L' INFLUENCER DIVENTATO FAMOSO CON RICCANZA È IN NOMINATION E, SI SA, DI SOLITO I TELESPETTATORI PREMIANO I BUONI. LE SUE QUOTAZIONI SI ABBASSANO PUNTATA DOPO PUNTATA – VIDEO

Alessandra Menzani per “Libero Quotidiano”

tommaso zorzi contro alfonso signorini 4

Lo snobismo e la sfrontatezza, che di per sé possono essere anche tratti spassosi, quando scollinano nella cattiveria producono un effetto respingente. Tommaso Zorzi, concorrente del Grande Fratello Vip, forse il più antipatico personaggio di un reality che l' Italia ha avuto, ne sono la prova vivente.

tommaso zorzi 6

Acido, pettegolo, litigioso. Se cercavano qualcuno che «alimentasse le dinamiche» ossia creasse baruffa, l' hanno trovato, ma è troppo. Ora l' influencer diventato famoso con Riccanza è in nomination e, si sa, di solito i telespettatori premiano i buoni.

Le sue quotazioni si abbassano puntata dopo puntata.

Dopo dieci minuti dai nastri di partenza, litiga con la Marchesa De Blank: lei non lo saluta perché in passato lui l' aveva definita «nobildonna decaduta». Poi il giovane rampollo bisticcia con la svampita Franceska Pepe perché lei lo aveva chiamato al femminile dato che lui indossava i tacchi. «Non è che se sono gay devi apostrofarmi al femminile».

tommaso zorzi 1

Va benissimo, ci sta. Peccato che, poscia: prima attacca Lorella Cuccarini definendola «str*onza omofoba» perché difende il matrimonio tradizionale, e poi allestisca un triste siparietto, dopo il coming out di Gabriel Garko, in cui ulula: «Esclusive choc! A Live - Non è la d' Urso avremo Adua Del Vesco con Gabriel Garko: chi dei due porta la gonna?».

INCOERENZA

franceska pepe tommaso zorzi

C' è qualcosa che non torna. Il conduttore Alfonso Signorini lo cazzia in diretta per la presa in giro dell' omosessualità, non gliela fa passare liscia, e lui invece di scusarsi come ormai fa chiunque incappi in una gaffe su temi così delicati, contrattacca con arroganza. «Ho fatto duemila robe ma se passo per omofobo no. Se è questo il gioco me ne vado ora. Se dici queste cose sei str*onzo! Hanno strumentalizzato una battuta».

tommaso zorzi

Che se ne vada pure Invece no, il signorino resta e parla male di tutti. Di Platinette («Nessuno si è mai sentito rappresentato da Mauro Coruzzi, se non quattro, perdonatemi il termine, "checche" di regime protette. Diventano giochi politici»), di una signora che va sempre da Barbara d' Urso («La mamma di Favoloso è pazza, tremenda. Va a scrocco nei posti di basso borgo, a scroccare le pieghe, a fare tipo le ospitate nei bar»), di Guenda Gori, figlia di Maria Teresa Ruta, entrambe al Grande Fratello Vip («Forse non saresti qui se non fosse per lei»). Fuori dal reality, era amico del cuore di Elettra Lamborghini e Aurora Ramazzotti. Indovinate? Ha rotto con entrambe.

Era partito come il super favorito di questa edizione, ma dopo gli ultimi scivoloni (come riferisce anche l' agenzia di scommesse Agipro) Zorzi inizia a perdere consensi, (passando da 4,00 a 7,50). Nel cuore dei bookmaker arriva Enock Barwuah: secondo gli analisti di Stanleybet.it è ora il possibile vincitore, a 4,00.

piagnistei Nevrotico, ipocondriaco, rissoso. Il ricco e bel 25enne è scontroso con tutti (tranne con Stefania Orlando) e poi frigna, nel confessionale, perché è single: «Mi sento molto solo, nella solitudine mi ci auto-affogo». Spiega che tutto nasce dall' allontanamento del padre dopo la separazione dalla madre.

fulvio abbate e enock barwuah

Da quel momento, fatica a fidarsi degli uomini. «Io ho bisogno di qualcuno di buono, che dice che è qui per Tommi», dice. Un po' difficile da momento che, come ormai abbiamo imparato, i simili si attraggono.

tommaso zorzi scazza con un'autrice del gf vip 2 enock barwuah 1 tommaso zorzi TOMMASO ZORZI enock barwuah. tommaso zorzi 2 tommaso zorzi 3 tommaso zorzi 5 tommaso zorzi 8 tommaso zorzi 5 tommaso zorzi cast riccanza tommaso zorzi tommaso zorzi 2 tommaso zorzi 4 tommaso zorzi 3 tommaso zorzi scazza con un'autrice del gf vip 1 tommaso zorzi 1 tommaso zorzi 7