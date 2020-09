007, L’USCITA NON PIÙ ATTENDERE – IN ATTESA DI POTER VEDERE L’ULTIMO 007, VIENE SGANCIATO L’ULTIMO TRAILER DI “NO TIME TO DIE” IN CUI GIÀ ALLA PRIMA SCENA IL POVERO DANIEL CRAIG RISCHIA DI MORIRE: COSTRETTO A ROTOLARE A TERRA PER SCANSARE UNA MACCHINA, SI LANCIA DA UN PONTE DAL QUALCHE ATTERRA ROVINOSAMENTE – L’INIZIO SEMBRA SCOPPIETTANTE ANCHE SE PER VEDERE IL RESTO BISOGNERÀ ATTENDERE IL 12 NOVEMBRE.. VIDEO

Karin Ebnet per "www.bestmovie.it"

james bond no time to die 7

Il lockdown ci ha costretti ad aspettare, ma finalmente il nuovo film di 007 che vede Daniel Craig indossare per l’ultima volta i panni di James Bond è pronto a debuttare sul grande schermo. Come preannunciato dal nuovo poster e ribadito dal trailer fresco di pubblicazione, No Time To Die arriverà al cinema il 12 novembre, otto giorni prima dell’uscita negli Usa prevista il 20 novembre.

james bond no time to die 6

Spettacolare, elettrizzante, esplosivo, dirompente… chiamatelo come volete ma il nuovo trailer di No Time To Die fa sperare che novembre arrivi prima del previsto.

Diretto da Cary Joji Fukunaga, No Time To Die vede Bond godersi una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo. Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, un vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto.

james bond no time to die 4

La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivela essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso villain armato di una nuova e pericolosa tecnologia.

Nel cast, accanto a Daniel Craig, troviamo Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Rami Malek, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Dali Benssalah, Billy Magnussen, Ana De Armas, David Dencik e Lashana Lynch.

james bond no time to die 3

james bond no time to die 15 james bond no time to die 14 james bond no time to die 10 james bond no time to die 5 james bond no time to die 8 james bond no time to die 9 james bond no time to die 11 james bond no time to die 12 james bond - no time to die james bond no time to die 1 james bond no time to die 18 james bond no time to die 16 james bond no time to die 17 james bond no time to die 13 james bond no time to die 2