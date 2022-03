20 MILA STRISCE SOTTO IL MARE - LA MARINA COLOMBIANA HA INTERCETTATO UN SOTTOMARINO CARICO DI 4.000 CHILI DI COCAINA, DAL VALORE DI 150 MILINI DI DOLLARI - IL SOMMERGIBILE, CHE TRASPORTAVA L'EQUIVALENTE DI 10 MILIONI DI DOSI, ERA IN VIAGGIO VERSO L'AMERICA CENTRALE… - VIDEO

Nelle scorse ore, la marina colombiana ha messo a segno la più grande operazione contro il traffico di droga degli ultimi due anni. 150 milioni di dollari il valore del carico, duro colpo alle finanze dei Narcos

Lungo 15 metri, il semi-sommergibile era pieno zeppo di cocaina ed era in viaggio verso l'America Centrale. Se fosse giunto a destinazione, avrebbe significato 10 milioni di dosi di polvere bianca immesse su piazza.

Al momento dell'ispezione, la marina colombiana ha rinvenuto 200 sacchi contenenti 4.000 colli rettangolari sospetti. Trasferiti alla darsena della Stazione della Guardia Costiera di Tumaco (località sull'Oceano Pacifico vicina al confine con l'Ecuador), sono stati sottoposti a un test risultato positivo alla cocaina. L'operazione rappresenta un duro colpo alle finanze dei Narcos.

