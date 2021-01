2021, ODISSEA NELLO SPAZIO – LA CACCIA AGLI ALIENI INIZIA IN QUELLA CHE SARÀ UN’ANNATA DI AVVENURE SPAZIALI DA RECORD: A FEBBRAIO UNA SONDA DEGLI EMIRATI ARABI ENTRERÀ IN ORBITA ATTORNO A MARTE. IN ARRIVO C’È ANCHE LA SONDA CINESE TIANWEN-1 CHE AD APRILE FARÀ SCENDERE UN ROVER NELLA UTOPIA PLANITIA. E ANCORA GLI ASTEROIDI DI GIOVE, LA LUNA E IL TURISMO SPAZIALE…

passeggiata spaziale durante missione apollo 9

Sarà un’annata di avventure spaziali da record il 2021, con la Nasa e i miliardari alla guida delle nuove imprese inseguiti dai cinesi in un confronto sempre più acceso. Tutto inizia all’insegna di Marte quando in febbraio (il 9) una sonda degli Emirati Arabi entrerà in orbita attorno al pianeta: l’hanno battezzata «Hope», speranza, per trasmettere fiducia ai giovani nel guardare al futuro del Paese. In arrivo c’è anche la sonda cinese «Tianwen-1» che in aprile farà scendere un rover nella Utopia Planitia. Così Pechino, dopo aver dimostrato di padroneggiare gli sbarchi lunari, entrerà per la prima volta nell’orizzonte marziano.

Perseverance

Il 18 febbraio, poi, sarà la volta di «Perseverance» della Nasa. Sbarcherà nel Jezero Crater, avviando la terza fase della ricerca della vita dopo Spirit, Opportunity e Curiosity. Il nuovo sofisticato robot cercherà tracce fossilizzate di microorganismi in un luogo alla confluenza di antichi fiumi che sfociavano in un lago, giudicato ideale per le ardue scoperte. Nelle indagini aiuterà il primo drone-elicottero Ingenuity.

le immagini di marte del rover curiosity 1

Luna

Altro obiettivo privilegiato dell’annata sarà di nuovo la Luna. Due sonde americane private con strumenti finanziati dalla Nasa, valuteranno le risorse del suolo utili al futuro insediamento oppure da portare sulla Terra (come l’elio-3 per i reattori a fusione). «Peregrine» di Astrobotic partirà con il nuovo vettore Vulcan Centaur arrivando nella pianura basaltica Lacus Mortis verso il Polo Nord e in autunno sarà seguita da «Nova-C» di Intuitive Machines che si adagerà nella contorta Vallis Schröteri.

I turisti

astronauta sulla luna

Dopo tante promesse sarà finalmente l’anno dell’avvio dei voli turistici alle soglie dello Spazio, a cento chilometri d’altezza, per provare l’ebrezza di alcuni minuti di assenza di peso. Il miliardario britannico Richard Branson, a 70 anni, dopo aver tentato in passato senza fortuna il giro del mondo in pallone, sarà a bordo del secondo volo a pagamento del suo aeroplano a razzo «SpaceShipTwo» decollando dal New Mexico negli Usa.

Intanto sono in attesa gli oltre seicento passeggeri che hanno già versato un anticipo del biglietto da 250 mila dollari. Con gli stessi propositi Jeff Bezos, fondatore di Amazon, sta preparando operazioni analoghe. La sua capsula New Shepard con sei passeggeri volerà dallo spazioporto in Texas e dopo il balzo ritornerà con brivido appesa a un paracadute.

turisti nello spazio

Gli asteroidi

Altre missioni automatiche della Nasa inseguiranno invece l’ambita meta dei pianetini. «Lucy» andrà ad esplorare i sette asteroidi troiani nell’orbita di Giove e «Dart» raggiungerà la coppia Didymos e Dimorphos.

Su quest’ultimo sparerà un proiettile nel primo tentativo di deviazione della traiettoria di un piccolo corpo rischioso per la Terra. Prima dell’incontro si staccherà il nanosatellite LiciaCube dell’Asi italiana. Costruito da Argotec con la collaborazione del Politecnico di Milano e dell’Università di Bologna, verificherà gli effetti dell’esplosione.

asteroide 6

Artemis

Infine, se entro dicembre il super-razzo della Nasa SLS, il più grande mai concepito, riuscirà ad affrontare la prima missione Artemis-1 collaudando la nuova astronave Orion in un volo circumlunare, dall’ultimo stadio del razzo si libererà un grappolo di undici nanosatelliti con fini diversi.

asteroide si avvicina alla terra 1

L’unico scelto dalla Nasa in Europa è l’italiano ArgoMoon sempre di Asi-Argotech che trasmetterà le immagini dall’orbita lunare. In parallelo nanosatelliti americani e giapponesi cercheranno il ghiaccio al Polo Sud. E sono solo le tappe più importanti di un 2021 che segna un rilancio in grande stile dell’esplorazione tra scienza ed economia.

