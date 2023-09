2023, FUGA DALL’UNIVERSITÀ – SOLTANTO 270MILA DICIOTTENNI BRITANNICI SONO STATI AMMESSI NEGLI ATENEI: NEL REGNO UNITO, PATRIA DI OXFORD E CAMBRIDGE, LE UNIVERSITÀ COSTANO 50-60MILA STERLINE ALL’ANNO, E IN MOLTI INIZIANO A CHIEDERSI SE VALGA LA PENA INDEBITARSI, VISTO CHE SPESSO, UNA VOLTA USCITI, I NEOLAUREATI NON TROVANO LAVORO – IL CASO DEL FIGLIO DI BLAIR, CHE HA FONDATO UNA SOCIETÀ CHE SI OCCUPA DI AVVIARE I LICEALI DIRETTAMENTE AL LAVORO

I giovani britannici si stanno disaffezionando all’università? Un primo segnale sembra arrivare dai dati sulle ammissioni di quest’anno: per la prima volta dal 2018, le cifre sono in calo rispetto all’anno precedente. Sono infatti 270 mila i diciottenni britannici ammessi negli atenei per il 2023, 5 mila in meno rispetto all’anno scorso.

Si potrebbe pensare che questo sia dovuto al ritorno a uno stringente criterio di valutazione agli esami di maturità (che qui è centralizzato a livello nazionale), mentre durante gli anni della pandemia ci si era affidati al giudizio degli insegnanti, che aveva causato una inflazione dei voti.

[…] Ma in realtà sono state proprio le domande di ammissione a essere in calo: 318 mila invece delle 323 mila del 2022 (il che vuol dire, tra l’altro, che il 15%, pari a 48 mila giovani, è rimasto fuori dall’università).

Un fenomeno cui sono state date diverse spiegazioni: durante la pandemia, per esempio, c’era stato un aumento delle domande […]. Dunque ora ci si sarebbe riassestati su livelli normali. Ma in realtà da un po’ di tempo in Gran Bretagna si è sviluppato un dibattito sulla utilità dell’educazione universitaria.

Il problema […] è che Oltremanica ci sono troppi laureati: non tutti riescono a ottenere lavori abbastanza qualificati e retribuiti che giustifichino l’investimento in un percorso accademico. In Inghilterra infatti i tre anni di un corso di laurea […] costano fino a 50 mila sterline (circa 60 mila euro), che vengono coperti contraendo un prestito d’onore […]

Questo significa uscire dall’università con un oneroso debito che può essere giustificato come investimento solo se la laurea garantisce un adeguato ritorno: ma ciò non è più sempre vero […].

Dunque, seppure le cifre di quest’anno indicano che il 35% dei 18enni britannici è entrato all’università, molti si orientano su percorsi diversi. Ed è diventato un caso il successo imprenditoriale di Euan, il figlio dell’ex premier Tony Blair, che ha fondato una società che si occupa di avviare i liceali direttamente al lavoro tramite percorsi di apprendistato: l’anno scorso la sua azienda ha raggiunto una valutazione di un miliardo e mezzo.

Una nemesi della storia, se si considera che suo padre si era dato l’obiettivo di mandare il 50% dei giovani all’università. Non che a Londra si dica che ormai la laurea non serve più, tutt’altro: solo che magari non è un percorso universalmente consigliabile e ci possono essere alternative […]. La flessione degli ingressi potrebbe essere un segnale in questa direzione.

