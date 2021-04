È UN 25 APRILE (QUASI) NORMALE – NEL 2020 SERGIO MATTARELLA ERA SOLO ALL’ALTARE DELLA PATRIA. QUEST’ANNO PER LA DEPOSIZIONE DELLA CORONA D’ALLORO AL MILITE IGNOTO, COME DA PROTOCOLLO, C’ERANO ANCHE MARIO DRAGHI, FICO, LA CASELLATI E GUERINI – IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA HA RICHIAMATO A “UNITÀ, COESIONE E RICONCILIAZIONE” PER LA “RINASCITA” E POI HA FATTO UN FUORI PROGRAMMA AL QUADRARO – DRAGHI AL MUSEO DELLA LIBERAZIONE: “LIBERTÀ E DIRITTI NON SONO BARATTABILI CON NULLA, E SONO PIÙ FRAGILI DI QUANTO SI PENSI” – VIDEO E FOTO

25 aprile: Draghi, libertà non barattabili con nulla

MARIO DRAGHI AL MUSEO DELLA LIBERAZIONE

(ANSA) - ROMA, 25 APR - "In un momento in cui anche i musei riaprono mi auguro che molti giovani abbiano l'opportunità di visitare queste stanze e conoscere le storie dei combattenti per la libertà e capire fino in fondo il senso del loro sacrificio e comprendere che senza il loro coraggio non avremmo la libertà e i diritti di cui godiamo. Libertà e diritti che non sono conquistati per sempre e non sono barattabili con nulla, sono più fragili di quanto si pensi". Lo ha detto il premier Mario Draghi nella sua visita al Museo della Liberazione.

sergio mattarella

25 aprile, Mattarella all'Altare della Patria con Draghi. Richiamo a "unità, coesione e riconciliazione per la rinascita"

Oggi è il 76esimo anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto all'Altare della patria per deporre una corona in occasione del 25 aprile. Tutti ricordano le immagini della presenza in solitaria di Mattarella l'anno scorso, durante il lockdown, al sacello del Milite ignoto.

mario draghi e sergio mattarella all altare della patria

Diversamente da un anno fa, il capo dello Stato è accompagnato dai presidenti di Senato e Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico, dal presidente del Consiglio Mario Draghi, dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini e dal presidente della Corte costituzionale Giancarlo Coraggio. Il presidente della Repubblica ha richiamato a "unità, coesione e riconciliazione" per la "rinascita".

sergio mattarella

"Rinascita, unità, coesione, riconciliazione nella nuova Costituzione repubblicana - ha spiegato il capo dello Stato nel messaggio inviato alle associazioni combattentistiche - furono i sentimenti che guidarono la ricostruzione nel dopoguerra e che ci guidano oggi verso il superamento della crisi determinata dalla pandemia che, oltre a colpirci con la perdita di tanti affetti, mette a dura prova la vita economica e sociale del Paese".

sergio mattarella da solo all'altare della patria per il 25 aprile

Per il Presidente "ora più che mai è necessario rimanere uniti in uno sforzo congiunto che ci permetta di rendere sempre più forti e riaffermare i valori e gli ideali che sono alla base del nostro vivere civile, quel filo conduttore che, dal Risorgimento alla Resistenza, ha portato alla rinascita dell'Italia.

sergio mattarella al quadraro 25 aprile 2021 2

Nell'onorare il ricordo di quanti sono stati protagonisti della conquista della libertà e della democrazia, rivolgo ai rappresentanti delle forze armate, delle associazioni combattentistiche, d'arma e partigiane, il saluto di tutti gli italiani, riconoscenti per l'instancabile opera volta a mantenere vivi gli ideali di abnegazione, spirito di sacrificio e democrazia simboleggiati dal tricolore. Viva la Liberazione, viva la Repubblica".

SERGIO MATTARELLA DA SOLO CON LA MASCHERINA ALL'ALTARE DELLA PATRIA PER IL 25 APRILE

Il fuori programma al Quadraro

Al termine dell'esecuzione del Silenzio, il consueto passaggio delle Frecce Tricolori nel cielo di Roma.

Mattarella, dopo aver salutato le alte cariche dello Stato, ha lasciato piazza Venezia. A seguire, un fuori programma: Mattarella si è recato infatti nel popolare quartiere romano del Quadraro, dove si svolse una delle pagine più tristi e poco ricordate della storia di Liberazione.

mario draghi maria elisabetta alberti casellati

Mattarella ha deposto una corona di alloro davanti al monumento che ricorda il rastrellamento e la deportazione di molti abitanti del quartiere. Il 17 aprile 2004, il Municipio X di Roma, nel cui territorio ricade il Quadraro, è stato insignito della Medaglia d'Oro al Valor Civile. Centro dei più attivi e organizzati dell'antifascismo, il quartiere Quadraro fu teatro del più feroce rastrellamento da parte delle truppe naziste.

sergio mattarella all altare della patria

L'operazione, scattata all'alba del 17 aprile 1944 e diretta personalmente dal maggiore Kappler, si concluse con la deportazione in Germania di circa un migliaio di uomini, tra i 18 e i 60 anni, costretti a lavorare nelle fabbriche in condizioni disumane. Molti di essi vennero uccisi nei campi di sterminio, altri, fuggiti per unirsi alle formazioni partigiane, caddero in combattimento.

