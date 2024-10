25 CENTIMETRI DA UNA POSSIBILE TRAGEDIA - È LA DISTANZA TRA IL MOTORE DELL'AEREO RYANAIR, A CUI IERI IN FASE D'ATTERRAGGIO È SCOPPIATA UNA GOMMA, E L'ASFALTO DELLA PISTA DI ORIO AL SERIO - SE IL MOTORE AVESSE "TOCCATO" TERRA, L'INCIDENTE AVREBBE AVUTO CONSEGUENZE GRAVI - IERI NESSUNO È RIMASTO FERITO, 450 METRI DI PISTA SONO STATI ROVINATI DAL CARRELLO DEL BOEING - DISAGI PER I PASSEGGERI DURATI ORE...

Estratto dell’articolo di Fabio Paravisi per www.corriere.it

incidente aereo a orio al serio 2

L’aereo è rimasto spiaggiato in mezzo alla pista d’atterraggio per cinque ore e mezza, con un carrello ridotto a un moncone, due pneumatici sgonfi e due ridotti a stracci neri, e dietro la coda una strisciata lunga 450 metri sull’asfalto della pista. Tutto attorno, un caos durato dodici ore con migliaia di passeggeri dell’aeroporto di Orio rimasti a terra, in cerca di un modo per arrivare a destinazione.

Alle 6.42 il Boeing 737 Max del volo Ryanair FR 846 decolla da Barcellona El Prat con a bordo 162 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio. Dopo poco più di un’ora si avvicina a Orio da est e comincia la sua discesa.

incidente aereo a orio al serio 3

Alle 7.55 le sue 80,3 tonnellate toccano terra e subito dopo i piloti sentono uno scoppio sulla parte posteriore sinistra, e poi altri sulla destra. Il pilota mantiene il controllo del velivolo, che completa senza inconvenienti la manovra di atterraggio nonostante il carrello posteriore abbia le due gomme di destra staccatesi dopo lo scoppio e quelle di sinistra sgonfie.

Per 450 metri il carrello ha grattato la superficie della pista producendo un solco profondo un centimetro. L’aereo si ferma infine nel punto previsto senza che la maggior parte dei passeggeri si sia resa conto di quello che era successo. I primi ad arrivare, nel giro di tre minuti, sono i vigili del fuoco del distaccamento di Orio, che hanno sentito lo scoppio e sono subito entrati in azione.

incidente aereo a orio al serio 1

Controllano le condizioni del carrello per verificare che non ci siano incendi in corso, e visto che sta colando del liquido spargono della sabbiolite, una sostanza assorbente. Il motore sinistro è a 25 centimetri da terra ma non ha mai toccato la pista. Alle 8.40 i passeggeri vengono fatti sbarcare e accompagnati verso l’aeroporto.

L’Ente nazionale dell’aviazione civile trasmette un «Notam» (avviso a compagnie aeree, piloti e torri di controllo) che blocca tutta l’attività dell’aeroporto fino alle 14: è una giornata nella quale sono previsti 308 movimenti fra partenze e arrivi. Verificate le condizioni dell’aereo, bisogna trainarlo verso i due hangar di Ryanair, liberando la pista.

caos dopoo incidente aereo a orio al serio 1

Lo spostamento del Boeing avviene solo alle 13.30, e i manutentori della società Seas iniziano le riparazioni al carrello, danneggiato non dalla manovra di atterraggio ma dall’esplosione delle gomme. Servirà un paio di giorni per far tornare operativo l’aereo. [...]

Tra chi era arrivato la mattina presto ci sono i tifosi di Luna Rossa, che vedranno la gara sul cellulare. Un’altra fila si crea all’Ufficio informazioni: c’è chi ha avuto il volo per Charleroi spostato a oggi e vuol capire se Ryanair gli pagherà l’albergo, chi deve andare a Salonicco e si trova a dover fare tre scali, chi rischia di perdere un lavoro a Napoli. [...]

caos dopoo incidente aereo a orio al serio 2 volo ryanair fermo orio al serio 5 incidente aereo a orio al serio 4