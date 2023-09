IL 30ENNE DI ORIGINI NORDAFRICANE CHE HA CAUSATO UN INCIDENTE AD ALATRI ERA UBRIACO ED È RISULTATO POSITIVO AL TEST DELLA DROGA – ABDHELAFID EL IDRISSI, SOPRANNOMINATO “IVAN IL MAROCCO”, DOPO L’INCIDENTE È RIENTRATO IN MACCHINA, HA ASPETTATO L’ARRIVO DEI VIGILI DEL FUOCO E NON HA AIUTATO LA BAMBINA PRIVA DI SENSI A BORDO DELL'ALTRA AUTO - L’UOMO ERA "IMPEGNATO" IN UNA DIRETTA SU FACEBOOK - A CHI GLI CHIEDE COME STA RISPONDE: “NORMALE, ANDAVO UN PO’ VELOCE. AVEVO APPRESSO IL CELLULARE"

LA MAMMA DELLA BIMBA RICOVERATA IN OSPEDALE "NON CI HA SOCCORSE"

Romina Marceca per "La Repubblica – ed. Roma"

Abdhelafid El Idrissi DETTO IVAN IL MAROCCO

Piange e quel video non vuole assolutamente vederlo. «Come sta la mia Giorgia?», questo chiede continuamente la mamma di Alatri dal suo letto di ospedale di Alatri. Ieri pomeriggio ha incontrato la sua avvocata Cristina Corsi e con lei hanno ripercorso insieme la domenica di paura a pochi passi da casa. «Non riesco a scacciare quelle immagini.

La macchina che arriva come un proiettile verso di me, l’impatto che non potevo evitare in nessun modo, i miei figli feriti e Giorgia svenuta. Ho temuto il peggio per lei» , è il racconto della donna. Fatica a parlare, è ancora dolorante, non si dà pace per quella dinamica così assurda. «Voglio giustizia - ha la forza di dire - e andrò avanti perché si deve fermare tutto questo. Non si può rischiare di uccidere per un video una famiglia che tranquillamente si trova nella sua auto». […]

Quando la Audi A4 ha invaso la corsia opposta, la donna al volante ha pensato «che fosse un automobilista che si era sentito male. Ho frenato ma non potevo far altro». Dopo lo schianto Abdhelafid El Idrissi è sceso dall’auto. Nella diretta si sente che risponde a chi gli chiede come sta: «Normale, andavo un po’ veloce. Avevo appresso il cellulare». Ma non ha prestato il suo aiuto per la piccola Giorgia.

«È rientrato in auto e ha aspettato l’arrivo dei vigili del fuoco, sembrava lui la vittima - dice adesso la mamma della Nissan -. Non ci ha dato una mano per soccorrere la mia bambina».

Sotto shock c’è anche il figlio di 16 anni che è arrivato sul luogo dell’incidente con il padre e ha visto la sorellina priva di sensi. «Siamo increduli, miracolati e non riusciamo a farci una ragione di quanto ci è accaduto» , è quanto riferisce alla legale. […]

IL GUIDATORE POSITIVO AD ALCOL E DROGHE NEL SUO TELEFONO I VIDEO DI ALTRE FOLLIE

Emiliano Papillo, Giovanni Del Giaccio per "Il Messaggero"

È risultato positivo al test dell'alcol e della droga il giovane che domenica ad Alatri si è schiantato mentre trasmetteva un video in diretta Facebook contro l'auto sulla quale viaggiavano una donna e suoi figli. Si trova ricoverato all'ospedale "Spaziani" di Frosinone, non ha mai perso conoscenza e - secondo quanto riferito dai medici - è stato operato a causa di un "versamento" toracico.

Al personale sanitario avrebbe raccontato di non essersi accorto di nulla. Per lui, al momento, l'ipotesi di reato è quella di lesioni colpose gravi, mentre sarà denunciato anche per guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti. La situazione dal punto di vista dell'inchiesta è comunque in evoluzione. La Procura ricorda le norme sulla presunzione d'innocenza e non rilascia dichiarazioni, idem i carabinieri.

Abdelhafid El Idrissi, 30 anni, per tutti "Ivan il Marocco" (così si fa chiamare anche sul suo profilo social) è un appassionato di motori e sul suo telefono cellulare c'erano numerosi video di "corse" simili a quella che domenica ha fatto ad Alatri, in località Tecchiena, prima di andarsi a schiantare sull'auto su cui erano a bordo madre e due figli piccoli. La donna è ricoverata all'ospedale di Alatri con diverse fratture ed è quella che ne avrà per più giorni, mentre il figlio è in ortopedia allo "Spaziani".

[…] A parte i video sul telefono, in cui si riprendeva alla guida della sua automobile, Abdelhafid El Idrissi postava foto con riferimenti ai motori. Una è del 6 settembre e recita «ieri sera eravamo ubriachi, come diavolo siamo tornati?». Compare anche un diavolo che "suggerisce" a un anziano «ora che sei in autostrada a 50 all'ora, vai sulla corsia di sinistra». La velocità è la sua passione, in un video sul quale scorrono frasi in francese si legge «io e te balliamo con la macchina da corsa» e ancora «c'è chi prova a corteggiarti, chi vuole fare l'amore con te, io ti voglio per sempre, vieni con me, dove ti porterò non te ne pentirai». […]

