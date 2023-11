24 nov 2023 15:00

A 31 ANNI DALLA STRAGE DI VIA D’AMELIO LA VERITÀ È SOLO UN MIRAGGIO – QUATTRO POLIZIOTTI SONO INDAGATI DALLA PROCURA DI CALTANISSETTA PER DEPISTAGGIO: IN PASSATO ERANO STATI INDAGATI PER FALSA TESTIMONIANZA PERCHÉ AVREBBERO MENTITO PER PROTEGGERE ALCUNI COLLEGHI CHE ERA STATI IMPUTATI PER CALUNNIA AGGRAVATA PER AVER FAVORITO COSA NOSTRA – I NUOVI ELEMENTI SONO EMERSI DALL’INCHIESTA SULL’AGENDA ROSSA CHE VEDE INDAGATE LA MOGLIE E LA FIGLIA DI ARNALDO LA BARBERA…