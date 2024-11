C'E' UN'EMERGENZA FEMMINICIDI IN ITALIA? IN REALTA', NEL 2024, I SONO CALATI – FILIPPO FACCI: "LA CRUDA VERITÀ È QUESTA, MENTRE LA SUA INTERPRETAZIONE L'AVRETE LETTA SUI GIORNALONI O SITI WEB IN QUESTI GIORNI. GLI OMICIDI DI PARTNER O EX PARTNER COMMESSI DA UOMINI SONO SCESI DA 32 A 24 RISPETTO AL PERIODO GENNAIO-FINE GIUGNO 2023. SE INVECE VOLETE FIDARVI DI CHI HA ELABORATO A MODO SUO I DATI BEVETEVI PURE DATI 'EURES' ('99 LE DONNE UCCISE IN ITALIA') E "DELL'OSSERVATORIO NONUNADIMENO" ('NUMERO TOTALE DEI FEMMINICIDI LESBICIDI TRANSICIDI NEL 2024: 106')"

Filippo Facci per "Il Giornale"

In Italia, nel 2024, i femminicidi sono calati, gli omicidi di donne anche, gli omicidi di uomini pure, e gli omicidi in ambito familiare (gli unici che si mantenevano stabili) sono calati pure loro. La cruda verità è questa, mentre la sua interpretazione l'avrete forse letta sui giornaloni o siti web in questi giorni.

Ovviamente i dati dipendono dalle fonti: la nostra è il ministero dell'Interno, quindi la Direzione della Polizia Criminale e il Servizio Analisi Criminale che attingono alla Banca Dati delle Forze di polizia che a sua volta opera un confronto coi presidi territoriali e l'Arma dei Carabinieri; e siccome sono dati che possono cambiare con l'evolversi delle indagini, il Servizio Analisi Criminale periodicamente li confronta con quelli del Sistema di Indagine, anche chiamato Sdi. Si perdoni la prolissità.

Ordunque: si è passati da 176 omicidi totali nel 2023 (gennaio-fine giugno) a 141 (-20 per cento). Dei 176 omicidi, 49 riguardavano donne (-21 per cento, meglio degli uomini) mentre l'anno scorso le donne erano state 62. In cosiddetto ambito familiare/affettivo si è passati da 81 a 67 (-17 per cento) e le donne ammazzate sono scese da 53 a 47 (-17 per cento) il che, il termini manipolatori, basterebbe per titolare «In famiglia aumentano gli omicidi degli uomini».

Ma veniamo ai femminicidi, anzi agli «omicidi commessi dal partner o ex partner». Rispetto allo stesso periodo del 2023 sono calati da 36 a 29 indipendentemente dai sessi (-19 per cento) mentre quelli di uomini che hanno ammazzato donne sono scesi da 32 a 24 (-25 per cento).

Segue andamento dei femminicidi negli anni: nel 2021 sono stati 82, nel 2022 sono stati 70 e nel 2023 sono stati 69. Poi, come visto, nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2023 sono stati 36, mentre nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2024 sono stati 29. Sempre meno, sempre meglio. Questi sono gli unici dati seri a disposizione, e per averli completi anche per il 2024 bisognerà aspettare: se invece volete fidarvi di chi ha elaborato a modo suo i dati da giugno a oggi (quindi il periodo gennaio-novembre 2024) bevetevi pure dati Eures:

«Sono 99 le donne uccise in Italia tra il 1° gennaio e il 18 novembre 2024, confermando le dimensioni strutturali di un fenomeno che conta circa una vittima femminile di omicidio ogni tre giorni... torna a salire l'incidenza delle vittime femminili».

Filippo Facci

Titolo di Osservatorio Diritti, ieri: «Femminicidi: in Italia cento vittime in meno di undici mesi». Ansa: «In calo gli autori di femminicidio stranieri». Osservatorio nonunadimeno: «Numero totale dei femminicidi lesbicidi trans*cidi nel 2024: 106». L'asterisco non è un nostro refuso.

