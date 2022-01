C'E' MARETTA TRA MARIA ELENA BOSCHI E GIULIO BERRUTI? - DOPO UNO STRANO NATALE PASSATO DA SEPARATI, L'ATTORE HA PUBBLICATO UNA STORY SU INSTAGRAM CHE FA INTUIRE IL PERIODO DI CRISI: "SE BRILLA SOLO CON IL BEL TEMPO, NON È VERO AMORE" - PASSATA LA PERTURBAZIONE TORNERÀ IL SERENO? I DUE DOVEVANO SPOSARSI NELLA PRIMAVERA DEL 2022, MA POI…

LA PUPONA DI NATALE - MARIA ELENA BOSCHI FA GLI AUGURI SUI SOCIAL. DI FIANCO ALL’ALBERO ADDOBBATO ABBRACCIA IL FRATELLO: COME MAI NON C’È IL FIDANZATO GIULIO BERRUTI?

DEEP MEB - LA TELENOVELA BOSCHI-BERRUTI TORNA A INFIAMMARE LE CRONACHE ROSA DOPO MESI DI ASSENZA

Dagonews

la story allusiva di giulio berruti

C'è aria di maretta in casa Boschi? Maria Elena e il suo bel Giulio Berruti non hanno passato assieme le feste di Natale, facendo insospettire qualcuno: "Meb" in splendida forma e per nulla fiaccata dalle magnate di fine anno aveva sfoggiato la foto d'ordinanza davanti all'albero addobbato con il fratello Pier Francesco e non col fidanzato attore.

A confermare i venti di crisi ci ha pensato una sibillina story su Instagram pubblicata da Berruti di notte: "Che se brilla solo con il bel tempo, non è vero amore". I due supereranno la tempesta? C'era già una data per il matrimonio, a primavera del 2022, anche se poi è stata rimandata…

