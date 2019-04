''MI SONO INNAMORATA DI UN UOMO VIA FACEBOOK MA DIETRO C'ERANO PAMELA PERRICCIOLO ED ELIANA MICHELAZZO''. CON ''OGGI'' PARLA L'ENNESIMA VITTIMA DI QUESTA GRANDE BUFALA SVELATA DA DAGOSPIA: ''QUANDO CHIEDEVO DI INCONTRARLO SPUNTAVANO PRESUNTI PESTAGGI, INCIDENTI, UN COMA FARMACOLOGICO, UN TUMORE FULMINANTE. HO DOVUTO PAGARE PER RIPRENDERMI LA MIA VITA E CHIUDERE CON QUELLA STORIA ASSURDA''

Sabina Donadio per www.oggi.it

I messaggi sui social, le nozze già combinate, perfino la fede in platino, fino alla richiesta di soldi per chiudere quella storia così assurda. Il racconto è davvero impressionante…

Spunta una super-testimone nel caso Pamela Prati – Mark Caltagirone. Una storia, la sua, con inquietanti similitudini e alcuni degli stessi protagonisti. La testimone, una bella e famosa quarantenne che chiameremo “Alice”, per ora preferisce restare anonima, ma il suo racconto (che troverete nei dettagli e in esclusiva sul numero di Oggi in edicola il 25 aprile) fa cadere il velo su certe dinamiche perverse che rendono la sua storia assai simile a quella della star del Bagaglino

“UN RAGAZZO BELLISSIMO” – Racconta Alice: «Era un momento particolare della mia vita, avevo appena perso una persona di famiglia, la mia storia d’amore era finita da poco: volevo solo stare tranquilla. Ma mi sono ritrovata dentro qualcosa di incredibile: Facebook era diventato piano piano tutto il mio mondo, fatto di un ragazzo bellissimo capace di scrivermi cose meravigliose, malgrado i tanti chilometri che ci separavano. Le emozioni correvano sulla tastiera ed erano forti quanto palpabili, fino al giorno in cui ho chiesto di più: non una chat, ma una voce da ascoltare, un incontro vero, un abbraccio autentico».

DETTAGLI INQUIETANTI - Un cognome importante, noto nella Capitale, quello del ragazzo misterioso, una storia rocambolesca e due conoscenti che hanno creato ad arte la trama perfetta. Le due donne in breve diventano amiche morbose, e burattinaie scaltre. «Mi è arrivata persino una fede appartenuta alla celebre nonna come pegno d’amore, peccato io non avessi ancora mai incontrato il mio futuro marito», continua Alice.

Poi presunti pestaggi, incidenti, persino un coma farmacologico, un tumore fulminante a impedire il fatidico incontro.

«Con fatica ho messo insieme i pezzi capendo che l’uomo dei miei sogni non esisteva affatto e ho cominciato a irrigidirmi con chi me lo aveva virtualmente presentato: a quel punto è comparsa nei discorsi delle due amiche l’onorevole Wanda Ferro, una politica calabrese da temere. E io l’ho temuta al punto di fare quanto mi veniva richiesto: pagare per riprendermi la mia vita ed essere libera di chiudere con quella storia assurda. Come si chiamano le due donne che mi hanno presentato l’uomo di cartone? Pamela ed Eliana, due che fanno le agenti».

