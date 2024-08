C'E' UN MIKE TYSON A SULMONA! - NELLA CITTADINA ABRUZZESE UN 46ENNE STACCA UN ORECCHIO A MORSI A UN CARABINIERE. L'UOMO, CHE SAREBBE DOVUTO STARE A CASA PERCHÉ CONDANNATO AI DOMICILIARI, È STATO BECCATO DALLA PATTUGLIA MENTRE ERA AL BAR - I MILITARI GLI HANNO CHIESTO I DOCUMENTI E LUI SI È SCAGLIATO CONTRO UNO DEI DUE - IL CARABINIERE È STATO PORTATO IN OSPEDALE MENTRE L'AGGRESSORE IN CASERMA...

mike tyson morde l orecchio di evander holyfield

(ANSA) - Morde carabiniere e gli stacca una parte d'orecchio. Il grave episodio è avvenuto questa mattina, in via Patini, a Sulmona. L'uomo, un 46enne ristretto ai domiciliari, si trovava all'interno di un bar, quando è stato raggiunto dalla pattuglia dei carabinieri per un controllo.

Dopo la richiesta di esibire i documenti, il cliente del bar ha reagito con violenza, prima scagliandosi contro il militare e poi, all'esterno dell'attività, prendendolo a morsi, staccandogli una parte d'orecchio. Il carabiniere è stato soccorso prima dal barista e dai passanti fino all'arrivo sul posto di un'ambulanza del 118 che lo ha trasferito in pronto soccorso per accertamenti. L'uomo invece è stato portato in caserma dove si trova in stato di arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

