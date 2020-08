C'E' PANZIRONI, SI MAGNA! - APRIRÀ AD APRILIA IL PRIMO NEGOZIO DI INTEGRATORI E PRODOTTI ALIMENTARI BY ADRIANO PANZIRONI, IL PARA-GURU DI "LIFE 120", LA DIETA ALIMENTARE PRIVA DI CARBOIDRATI CHE, A SUO DIRE, PUÒ FAR VIVERE FINO A 120 ANNI – PER L’INAUGURAZIONE SI SONO PRENOTATE 450 PERSONE E LUI SOGNA DI APRIRE 100 NEGOZI IN TUTTI ITALIA NEI PROSSIMI TRE ANNI: “GLI ATTACCHI A ME SONO STRUMENTALI, SUL TERRITORIO ABBIAMO MOLTO CONSENSO…”

Federica Angeli per "www.repubblica.it"

Aprirà sabato, ad Aprilia, il primo negozio di integratori e prodotti alimentari made in Adriano Panzironi, il giornalista ideatore di Life 120, una dieta alimentare priva di carboidrati e a base di integratori che, a suo dire, può far vivere fino a 120 anni.

(…)

per l'inaugurazione del suo primo negozio, al numero 111 di via Mascagni ad Aprilia, ci sono già 450 prenotati.

"L'inaugurazione durerà 7 ore: la prima parte inizia alle 10 fino alle 13 con gruppi di 35 persone ogni mezz'ora e poi riprenderà dalle 15 alle 19 - spiega l'imprenditore - A fronte delle tantissime prenotazioni e delle norme anticovid da rispettare era l'unico modo per poter accontentare tutti far durare 7 ore l'inaugurazione". Quello di Aprilia sarà solo il primo di una lunga catena: l'ambizione è aprirne altri 4 a gennaio a Roma e nei prossimi tre anni 100 in tutta Italia.

In questi punti vendita non ci saranno solo gli integratori, peraltro già in vendita da anni nelle farmacie, ma anche prodotti alimentari low carb, su cui Panzironi e il suo staff lavorano da 3 anni, come pasta secca, pasta fatta in casa, cioccolato e pane con il 7% di carboidrati, latte senza caseina, e carne di allevamenti nella Tolfa di proprietà dell'imprenditore. (…)

"Posso dire che gli attacchi a me sono strumentali, sul territorio abbiamo molto consenso. Ribadisco che non sono contro la scienza, ma contro la medicina cieca che segue dei dogmi". Finché ci sono persone che comprano i suoi prodotti, che non sono vietati dalla legge, lui, insomma, va avanti. E, a guardare i fatturati lordi da un milione al giorno, i conti gli danno ragione.

