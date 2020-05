''RICCARDO FOGLI, RI-COMPRAMI!'' - “VIVO DEL MIO LAVORO E DAL 31 DICEMBRE NON ENTRA UN SOLDO” – VIOLA VALENTINO SI CONFESSA DOPO L’USCITA DEL NUOVO ALBUM: “CON I DISCHI I CANTANTI NON DIVENTANO PIÙ RICCHI. È UNA DISPERAZIONE. NON SONO BAGLIONI, NÉ VENDITTI, NÉ DE GREGORI. LORO HANNO GUADAGNATO TANTO. IL MIO LAVORO SONO I LIVE, E NON C'È NESSUNO CHE DIA UNA MANO”. ORA VORREBBE IMITARE AL BANO E ROMINA... VIDEO

Alessandra Menzani per ''Libero Quotidiano''

Viola Valentino negli anni Ottanta faceva arrabbiare le femministe con Comprami, un pezzo iconico che è cantato e ballato ancora oggi. L' ex moglie di Riccardo Fogli, che non nasconde il desiderio di partecipare a una edizione del Grande Fratello Vip, è uscita con un nuovo disco in piena emergenza virus. Si chiama E sarà per sempre.

Come sta andando?

«Vedo che è gradito, condiviso, comprato online. L' album parla di temi delicati come la violenza, l' omofobia, l' abbandono degli animali, tante cose che nella vita esistono. Lungometraggio, una delle canzoni, è la vita.

Gli addetti ai lavori pressavano e ci siamo visti costretti a uscire il 14 marzo. Rinunciare all' uscita non era possibile, non fa male a nessuno in questa "sessantena" distrarsi un po' con la musica».

Certo, il contatto fisico manca.

«Avremmo voluto certamente firmare le copie, fare uno showcase, abbiamo in mente ancora un tot di copie in vinile. Il mio lavoro è dedicato agli estimatori».

Gli spettacoli dal vivo sono ancora un miraggio. Vero?

«Tutti quanti siamo stati castigati, con i dischi i cantanti non diventano più ricchi. È una disperazione. Ci sono varie categorie di artisti - io sono una di loro - che vive del suo lavoro, non sono Baglioni, né Venditti, nè De Gregori. Loro hanno guadagnato tanto. Il mio lavoro sono i live, e non c' è nessuno che dia una mano».

I famosi aiuti dello Stato?

«Non c' è niente per noi. Tanti hanno problematiche pesanti, come i commercianti, i bar, i ristoranti. Non ci protegge nessuno. Quando sono finiti i soldi, andiamo a chiedere l' elemosina. Le notizie sono sempre peggiori.

C' è tanta stanchezza. Personalmente non riesco più a pensare alle sciocchezze».

Lo capisco. Non è possibile.

«Non dormo la notte, mi addormento alle cinque. Leggo, scrivo. In questo momento spero di essere immune al virus, non ho sintomi, ma sento tanta stanchezza fisica e mentale. Ho una famiglia sulle spalle anche se sono solo io con quattro cani: paga qui, paga là. Avevano detto che potevamo congelare i pagamenti, invece nulla. Io sento quello che mi racconta la gente, il problema non è solo mio. Mi hanno iniziato a spostare le date dei concerti tre mesi fa. Si devono rendere conto».

Di cosa?

«Stanno massacrando l' Italia.

Penso che le difficoltà le abbiano tutte le parti del mondo che si sono infettate, ma penso anche che ci siano dei governatori con le palle. Questo signore che abbiamo non ha fatto un discorso.

Non abbiamo Moro, Almirante, Berlinguer. Ci sono imprenditori che si sono impiccati, che si buttano dalla finestra. Se non succede qualcosa scoppia la guerra civile. Si armano e vanno contro le forze di polizia».

Per lei il momento è più duro anche perché lotta pure con problemi di salute, vero?

«Sì, da cinque anni. Alcune visite sono state spostate, ma le ho recuperate. Da quel punto di vista, per fortuna la situazione - le cellule tumorali - è sotto controllo. Ho problemi alle ossa, microfratture, ma parliamo d' altro».

Progetti ne riesce a fare?

«Lavorare. Questo è l' unico progetto. Lavorare per rialzarsi, siamo tutti in ginocchio. Le cose più importanti sono i live, l' ultima serata che ho fatto è il 31 dicembre, da quel giorno non entra un soldo in casa».

Quando sarà possibile, le piacerebbe cantare con Riccardo Fogli, suo ex. Conferma?

«Sì. Vedendo a ripetizione Romina e Albano, Albano e Romina, ho avuto questa idea. Sarebbe piacevole fare qualche concerto dove mischiare brani suoi e miei, cantare in duo. È una mia fantasia, vediamo cosa dice la controparte. L' abbiamo già fatto tanto tempo fa in Russia. Dunque potrebbe essere ripetibile».

