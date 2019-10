''LA ROM INCINTA A 13 ANNI? NON MI STRACCIO LE VESTI''. L'UNICO CHE NON FA LA MORALE ALLA RAGAZZINA È UN PRETE, DON BIZZOTTO, A ''LA ZANZARA'': ''IL PADRE HA 31 ANNI, MA QUESTE COSE SONO SEMPRE ACCADUTE TRA ROM E SINTI. NON SERVE A NULLA SCANDALIZZARSI PER CULTURE DIVERSE DALLA NOSTRA. E POI, QUANDO UN ATTORE DI 60 ANNI SI METTE CON UNA DI 20…''

Da ''la Zanzara - Radio 24''

incinta

“Il rom che ha messo incinta la 13enne? Questi fatti non sono piacevoli per nessuno, neanche per loro, neanche per quelli che compiono queste cose. Ma esattamente come quelle che succedono ad altri. Si è fatto un gran clamore intorno a questa vicenda, ma vedo che la gente accetta tranquillamente gli artisti, gli attori. Ne combinano di tutti i colori ma non succede niente”.

Lo dice Don Albino Bizzotto, fondatore a Padova dei Beati Costruttori di Pace, a La Zanzara su Radio 24 parlando dei caso del sinti di 31 anni che a Cittadella ha messo incinta una bambina di 13 anni, che poi è stata presa in carico dai servizi sociali: “La pratica di Sinti e Rom nel mettersi insieme è la pratica un pochino della fuga e poi il rientro con la formazione di una famiglia. Loro non adoperano qualche rito per far vedere che è il matrimonio. Generalmente si uniscono e basta”.

don bizzotto

Ma scusi non le fa orrore che un uomo di 31 anni faccia sesso con una bambina di 12-13 anni?: “Per quanto riguarda il discorso fisico, guardate che queste cose sono sempre accadute. Accadono in continuazione”. Mi pare di capire che lei non condanni quello che è accaduto: “Allora, non è bello, però tento di recuperare il fatto di accogliere la loro cultura. Non serve a niente scandalizzarsi perché vengono fatte delle cose che a noi non piacciono, questo atteggiamento non produce una cosa nuova”.

Ma i servizi sociali semplicemente l’hanno presa e portata via dalla famiglia? Evidentemente è una cosa che non va fatta: “Altolà. Per quanto riguarda i servizi sociali, anche loro sono criticabili e molte volte là dove c’è proprio bisogno che intervengano, non ci sono. E invece quando ci sono da fare queste operazioni, intervengono”. “Non conosco – continua Don Albino – la famiglia e la ragazza, ma esiste una modalità che non è la nostra. Il mondo dei Sinti e dei Rom crediamo di conoscerlo, ma nessuno lo vuole conoscere”.

ragazzina incinta

Scusi Don Albino, ma stiamo parlando di 31 e 13 anni, ma di che parliamo?: “Semplicemente di qualsiasi attore che ha 50-60 anni si prende la donna di 20 anni”. Ma è diverso, quella è minorenne: “Vabbe’, ho capito, ho capito…”. Perché lei non condanna chiaramente questa cosa: “L’ho detto in partenza che non è una cosa buona neppure per loro...”.

Ma lei ha attaccato i servizi sociali: “Certo che mi sono messo ad attaccare i servizi sociali, perché conosco tutte le pratiche che ci sono in giro. Ci sono dentro dalla mattina alla sera”. Perchè non condanna fermamente questo atto sessuale?: “Ho detto che non mi straccio le vesti. Qui ne vediamo di tutti i colori ogni giorno per quanto riguarda la differenza di età….”.