''SAN MARCO A UN PASSO DALL'APOCALISSE'' - IL PROCURATORE DELLA BASILICA: ''SUPERATO IL METRO E 65, L'ACQUA È ENTRATA NELLA CHIESA, HA ROTTO LE FINESTRE E HA ALALGATO LA CRIPTA, CON RISCHI PER LA TENUTA DELLE COLONNE CHE REGGONO IN PIEDI LA BASILICA'' - DE MICHELI: ''OGGI PRENDEREMO LE MISURE PIÙ URGENTI'' - DI MAIO: ''MORATORIA SU MUTUI E CONTRIBUTI PER FAMIGLIE E IMPRESE'' - VIDEO: L'HOTEL GRITTI INONDATO

Hotel Gritti palace - acqua alta a Venezia

VENEZIA:PROCURATORE,S.MARCO A UN PASSO DALL'APOCALISSE

acqua alta a venezia

(ANSA) -"Siamo stati a un soffio dall'Apocalisse, a un pelo dal disastro". Lo ha detto all'ANSA il procuratore della Basilica di San Marco, Pierpaolo Campostrini, raccontando quello che la mareggiata di ieri sera ha portato alla chiesa. "Superato il metro e 65 cm - ha aggiunto - l'acqua è entrata nella basilica, ha allagato il pavimento e rompendo le finestre è entrata nella cripta, allagandola. La cosa è pericolosa Non tanto per le cose in essa contenute, ma perché l'acqua avrebbe potuto dare problemi statici alle colonne, che reggono la basilica".

"Per fortuna il personale ha agito con velocità - ha proseguito Campostrini - e ha evitato danni fisici peggiori, con le nostre paratoie mobili che comunque sono state superate. All'interno della basilica non ci sono danni visibili, gli oggetti preziosi e i paramenti sono stati sollevati e messi al sicuro. Resta il danno invisibile che è in via di valutazione, quello delle infiltrazioni e della risalita dell'acqua lungo le pareti. Siamo stanchi e arrabbiati", ha concluso.

piazza san marco venezia

VENEZIA: DE MICHELI,OGGI PRENDEREMO MISURE PIÙ URGENTI

(ANSA) - "Nel pomeriggio sarò a Venezia con il presidente Giuseppe Conte. Insieme al sindaco Luigi Brugnaro e alle autorità locali faremo una prima valutazione dei danni prenderemo le misure più urgenti. In questo momento drammatico tutto il Paese è vicino alla città e ai suoi abitanti". Lo scrive la ministra delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli su Twitter.

VENEZIA:DI MAIO, MORATORIA PER FAMIGLIE E IMPRESE

parapetti abbattuti

(ANSA) - "Venezia è sommersa come mai prima d'ora. Qui è a rischio la vita delle persone - e due purtroppo sono già morte - sono a rischio beni culturali dal valore inestimabile. Gli imprenditori e le associazioni che fanno grande questa regione ci chiedono che si blocchino mutui e contributi. A questa richiesta dobbiamo rispondere subito. Ci metteremo al lavoro immediatamente per una moratoria verso imprese, artigiani, commercianti, famiglie. Venezia e i veneti vanno supportati con ogni mezzo". Così Luigi Di Maio su facebook.

luigi brugnaro cammina nell acqua alta

VENEZIA: MIBACT, SITUAZIONE COMPLESSA E PREOCCUPANTE

(ANSA) - "Impossibile al momento quantificare i danni al patrimonio artistico di Venezia e in particolare a San Marco, ma la situazione è estremamente complessa e preoccupante". Lo conferma all'ANSA il segretario generale Mibact Salvo Nastasi che ricorda di aver attivato l'unità di crisi. "Il Ministro Franceschini segue da ieri la situazione passo passo, i soprintendenti sono al lavoro e hanno messo a disposizione tutti i loro restauratori. In attesa delle valutazione stiamo verificando tutti i capitoli di spesa del Mibact per fare il punto sui fondi da destinare al patrimonio artistico veneziano".

il vaporetto a venezia

Il segretario generale Nastasi parla da Matera dove oggi si sta inaugurando la nuova stazione ferroviaria progettata da Stefano Boeri. "Anche qui - spiega all'ANSA - c'è una situazione di allarme che tocca i beni culturali , in particolare i templi ipogei. E anche qui i nostri soprintendenti e tutti i tecnici sono al lavoro per verificare e poi eventualmente quantificare i danni". Quanto a Venezia, precisa, la situazione è preoccupante "Non solo per il livello raggiunto dall'acqua alta, che al momento è di soli 7 centimentri inferiore a quello raggiunto nell'alluvione del 1966, ma per la quantità di ore in cui i beni artistici, dai preziosissimi pavimenti in marmo della Basilica di San Marco ai rivestimenti lignei, sono rimasti sommersi".

il negozio di celine

A differenza dell'ultimo allarme di un anno fa, precisa, "L'acqua ha invaso tutta la Basilica e non solo la prima parte". Per di più, aggiunge Nastasi, "il maltempo purtroppo è ancora in corso. A Venezia, perché si possa fare una quantificazione reale dei danni al patrimonio bisogna aspettare che l'acqua scenda". L'attenzione, intanto, è alta per tutto il territorio italiano: "Ho chiesto ai nostri soprintendenti di tutto il territorio italiano di farci un quadro delle loro situazioni. Al momento però non sono state segnalati altri siti in allarme".

acqua che entra nell hotel gritti palace acqua alta a san marco venezia maltempo acqua alta gondole nell acqua alta