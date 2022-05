4 mag 2022 18:47

''SONO UN RAGAZZO FORTUNATO, PERCHÉ ''REPORT'' NON MI HA ROVINATO IL SOGNO'' - ASSOLO DI JOVANOTTI: SIGFRIDO RANUCCI HA PROVATO IN TUTTI MODI A FARMI UN AGGUATO SULLA QUESTIONE DEL JOVA BEACH PARTY, IL MEGA EVENTO IN SPIAGGIA: L'INTENTO ERA QUELLO DI SCOVARE QUALCHE PECCA NELL'ORGANIZZAZIONE O QUALCHE PROVA DI EVENTUALI DISTRUZIONI DI RISERVE NATURALI E DANNI ALL'AMBIENTE - INVECE, COME HA SOTTOLINEATO IL CANTANTE STONATO, "NON HANNO TROVATO NULLA"