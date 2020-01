''VORREI VIVERE FUORI DAGLI STATI UNITI, IN UNA PICCOLA CITTÀ IN ITALIA” – FINALMENTE JENNIFER LOPEZ HA CAPITO CHE, MALGRADO IL FESTIVAL DI SANREMO, LA GRUBER E LA RAGGI, LA CUCCAGNA DEL VIVERE BENE E' QUESTO DISGRAZIATO PAESE - “VORREI UNA VITA PIÙ SEMPLICE E SANA IN UN LUOGO IN CUI MAGARI POSSO ANDARE IN BICICLETTA, COMPRARE IL PANE E…” - VIDEO

Da "www.huffingtonpost.it"

eddie murphy, renee zellweger e jennifer lopez 2

Nonostante gli obiettivi raggiunti dal punto di vista professionale e personale, Jennifer Lopez ha ancora una voce da spuntare nella lista dei desideri: trasferirsi in un piccolo paesino in Italia e vivere una vita tranquilla. È quanto ha rivelato, in una lunga intervista, a Vanity Fair.

“Vorrei vivere al di fuori degli Stati Uniti, in una piccola città in Italia, oppure dall’altra parte del mondo, a Bali - ha affermato l’artista -. Vorrei vivere una vita più semplice e sana in un luogo in cui magari posso andare in bicicletta, comprare il pane e metterlo nel mio cestino e poi tornare a casa e metterci la marmellata sopra, e mangiare e dipingere e sedermi su una sedia a dondolo davanti ad una bellissima veduta di un albero di ulivo o di una quercia e semplicemente sentirne l’odore. Ho fantasie come queste”.

jennifer lopez e alex rodriguez

Dalla musica al cinema, dal business alla danza: Jennifer Lopez sembra aver avuto decine di carriere diverse e tutte di successo. “Potrei dire che la danza e la musica sono state i miei primi amori, ma recitare è l’amore della mia vita - ha ammesso la cantante nel corso dell’intervista -. C’è sempre un primo amore e l’amore della nostra vita e recitare è l’amore della mia vita. Ogni volta che interpreto un ruolo, sento di diventare qualcuno che non sono. Quando gli spettatori mi guardano, non vedono JLo: è una sfida per me, ma è anche eccitante”.

eddie murphy, renee zellweger e jennifer lopez 1

A Vanity Fair la cantante ha parlato anche del “jungle dress”, il vestito che di recente “ha rotto internet”, indossato a vent’anni di distanza dalla prima volta. Stando a quanto racconta Jennifer Lopez, è stata la stessa Donatella Versace a invitarla ad indossarlo di nuovo: “Mi ha detto: ‘Sai, quest’anno il jungle dress compie vent’anni’. E io ho detto di no, non lo sapevo.

jennifer lopez e alex rodriguez

E lei: ‘Penso che farò un intero show su questo, verrai?’. E io ho risposto: ‘Certo, chiamami’”. Così è stato: Donatella l’ha chiamata e le ha chiesto di indossare lo stesso vestito. “Indossarlo è stato potente - ricorda la cantante -. Vent’anni sono passati e sapere che puoi mettere lo stesso abito fa effetto. Come dire: ‘Sapete, la vita non finisce a vent’anni’”.

