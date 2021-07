SPINGERE SU MEDIOBANCA PER COLPIRE IN GENERALI - FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE SUPERA IL 5% DI MEDIOBANCA E DIVENTA IL SECONDO AZIONISTA DIETRO A LEONARDO DEL VECCHIO, CHE È GIÀ AL 19% - I DUE ARZILLI PAPERONI, INSOFFERENTI PER LA GESTIONE DI PHILIPPE DONNET, PUNTANO A FERMARE LA RIFORMA DEL CDA DELLA COMPAGNIA DI TRIESTE - IN PARTICOLARE, VOGLIONO EVITARE L'ADOZIONE DELLA "LISTA DEL CDA", CIOÈ LA POSSIBILITÀ CHE SIA IL CONSIGLIO USCENTE A SCEGLIERE QUELLO SUCCESSIVO…