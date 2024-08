L'ACQUA? SPOSTALA UN PO' PIÙ ALLAH - IN MAROCCO, DOVE LA POPOLAZIONE E' PER LA STRAGRANDE MAGGIORANZA MUSULMANA, AUMENTA A DISMISURA IL CONSUMO DI ALCOLICI - CIÒ AVVIENE NONOSTANTE L'INCREMENTO DELLE TASSE PER QUESTO TIPO DI BEVANDE: A FINE GIUGNO IL GETTITO FISCALE DEI LOCALI DOVE SI BEVE È AUMENTATO DEL 66,7% RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DEL 2023...

(ANSA) - In Marocco l'aumento della tassazione sugli alcolici non ha influito sul volume di consumo. Da gennaio 2024, infatti, il consumo bottiglie è aumentato in modo significativo. A fine giugno 2024 il gettito fiscale dei locali dove si beve è aumentato del 66,7% rispetto allo stesso periodo del 2023. Nel 2022, l'aumento era stato solo del 33% su 12 mesi. Ma è soprattutto il ritmo mensile a colpire. A maggio l'aumento ha già raggiunto il 100% rispetto all'anno precedente. Ad aprile +125%, a marzo +118%, a febbraio +137%. Lo si deve in parte all'aumento dei turisti, ma anche al consumo nazionale.

Da gennaio 2024, però, la propensione al consumo di alcol tra i marocchini non è affatto diminuita, anzi. In effetti, l'aumento regolare dei ricavi mese dopo mese da gennaio 2024 dimostra che non si tratta di un semplice effetto ciclico. I dati relativi alle entrate fiscali del conto "Altre imposte dirette", composto essenzialmente dall'imposta sui locali di ristorazione, confermano l'ipotesi di un profondo cambiamento nel comportamento di consumo dei marocchini in materia di alcol.

Stiamo infatti assistendo ad un aumento spettacolare e continuo, mese dopo mese, di questi ricavi nel 2024, molto superiore alla crescita del numero dei turisti. Eppure la crescita delle imposte sugli alcolici è stata considerevole, pari, in media, al 50-65%, In termini pratici, su ogni ettolitro di vino la tassa è passata da circa 85 a 150 euro, da 115 a 200 per le birre, da 1800 a 3000 per i super-alcolici. In media, secondo gli ultimi dati disponibili, quelli della società responsabile della marcatura fiscale, nel 2019 i marocchini hanno consumato una media di 103 milioni di litri annui, con una media pro capite di 3 litri al giorno. In quell'anno erano state stappate 38 milioni di bottiglie di vino e 14 milioni di altri tipi di alcolici.

