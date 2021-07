4 lug 2021 12:00

L'ADIGE COME IL GANGE: SARÀ POSSIBILE SPARGERVI LE CENERI DEI DEFUNTI, COME GIÀ AVVIENE IN INDIA - LO HA DECISO ALL'UNANIMITÀ IL CONSIGLIO COMUNALE DI LEGNAGO, IN PROVINCIA DI VERONA - LA DECISIONE E' STATA PRESA PER “ASSECONDARE LE RICHIESTE DEI CITTADINI” E RIDURRE IL RICORSO ALLA TUMULAZIONE VISTA LA CARENZA DI SPAZI…