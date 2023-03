UN'ALTRA GUERRIGLIA SOTTO IL VESUVIO? – DOMANI A NAPOLI SI GIOCHERÀ ITALIA-INGHILTERRA E LA CITTÀ SI BLINDA: DAL REGNO UNITO POTREBBERO ARRIVARE FINO A 5 MILA TIFOSI (TRA CUI GLI HOOLIGANS DEL WEST HAM, RIVALI DELLA TIFOSERIA DEL NAPOLI) E IL PREFETTO VUOLE EVITARE IL CAOS COME QUELLO CHE SI È VISTO CON GLI ULTRAS TEDESCHI DELL’EINTRACHT FRANCOFORTE QUALCHE GIORNO FA...

Estratto dell’articolo di Andrea D’Amico per “La Stampa”

napoli, scontri tra i tifosi dell eintracht e la polizia 3

Saranno trascorsi 3446 giorni, domani sera, 10 anni e 5 mesi dall'ultima volta, e l’emozione di ritrovare la Nazionale a Napoli 'avverte: 37mila biglietti sui 47 mila disponibili, il Maschio Angioino e la fontana del Nettuno, in piazza Municipio, illuminate d'azzurro, ma in quella città, tornata ad essere meta del turismo, c'è pure preoccupazione.

Dall'Inghilterra arriveranno in 2400 o forse anche di più - quasi il doppio? - e le immagini di violenza d'una settimana fa, con i tifosi dell'Eintracht in corteo e gli incidenti in Piazza del Gesù, sono ancora vive ma non agitano il Prefetto di Napoli, Claudio Palomba.

[…] Italia-Inghilterra è cominciata ieri mattina in questura, con un tavolo tecnico per l'organizzazione dell'ordine pubblico e contatti con Scotland Yard.

napoli, scontri tra i tifosi dell eintracht e la polizia 10

Il Prefetto ha svelato piccole strategie di una vigilia non senza timori anche per la presenza degli hooligans del West Ham, nemici degli ultrà del Napoli […]

POLIZIA CELERINI