27 gen 2021 10:21

UN'ALTRA TEGOLA SI ABBATTE SU TIKTOK - DOPO IL BLOCCO DISPOSTO DAL GARANTE ITALIANO DELLA PRIVACY, VIENE FUORI UNA FALLA DI SICUREZZA CHE POTREBBE ESSERE USATA DAI CYBERCRIMINALI PER IMPOSSESSARSI DI DATI PERSONALI, COME NUMERO DI TELEFONO, NICKNAME, IMMAGINI DEL PROFILO E DELL'AVATAR, ID UTENTE (DA USARE PER ATTIVITÀ DI PISHING)