L'AMBASCIATA DEL BRASILE SCRIVE A DAGOSPIA DOPO IL CASO DELL'AUTO BLU PARCHEGGIATA NEL POSTO PER DISABILI RIVELATO DA GIANLUCA NICOLETTI: "NON SI TRATTA DEL VEICOLO UFFICIALE DELL’AMBASCIATORE, IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’INGIUSTIFICABILE ERRORE È STATO CHIAMATO PER FORNIRE CHIARIMENTI. OLTRE ALL’IMPRESCINDIBILE PAGAMENTO DELLA MULTA, ENTRERÀ IN CONTATTO CON I CITTADINI PER CHIEDERE SCUSA…" - VIDEO

UN COMPORTAMENTO POCO DIPLOMATICO – GIANLUCA NICOLETTI: "SABATO 26 MARZO VERSO LE ORE 14.00 IL NOSTRO STALLO PER DISABILI ERA OCCUPATO DA UN’IMPONENTE AUTO BLU"

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/comportamento-poco-diplomatico-ndash-gianluca-nicoletti-ldquo-sabato-304515.htm

NOTA DI CHIARIMENTO DELL'AMBASCIATA DEL BRASILE - 28/03/2022

auto del corpo diplomatico nel parcheggio disabili foto gianluca nicoletti 2

In merito all’episodio, avvenuto il 26 marzo scorso, in cui un’auto con targa diplomatica ha parcheggiato in uno spazio riservato a persone con disabilità, si informa che non si tratta del veicolo ufficiale dell’Ambasciatore. Il veicolo in questione appartiene ad una delle Addettanze militari presso l’Ambasciata.

Il funzionario responsabile dell’ingiustificabile errore è stato chiamato dall’Ambasciatore per fornire chiarimenti. L’addetto ha allora dichiarato di non essersi accorto dell’equivoco nel momento in cui ha parcheggiato l’auto nel posto riservato.

Oltre all’imprescindibile pagamento della multa, il funzionario, per determinazione dell’Ambasciatore, entrerà in contatto con i cittadini pregiudicati per presentare le proprie scuse.

L’Ambasciata del Brasile, nel rammaricarsi per l’imperdonabile circostanza, ribadisce il proprio profondo rispetto per i diritti delle persone con disabilità e per i precetti della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche in merito alle responsabilità del corpo diplomatico nello Stato accreditatario.

