L'AMERICA HA IL GRILLETTO FACILE - UN 23ENNE, DIPENDENTE DI UNO STABILIMENTO MANIFATTURIERO DEL MARYLAND, SPARA CONTRO I COLLEGHI UCCIDENDONE TRE – NELLA FUGA, L’UOMO E’ STATO COLPITO DA UN AGENTE (ENTRAMBI FERITI) - NON E’ FINITA: NELLA NOTTE IN ALABAMA UNO SVALVOLATO HA CERCATO DI PENETRARE IN UNA SCUOLA ELEMENTARE DOVE SI TROVAVANO 34 BAMBINI OSPITI DI UN CENTRO ESTIVO – L’UOMO DOPO AVER FATTO RESISTENZA E AVER TENTATO DI SOTTRARRE UNA PISTOLA A UN UFFICIALE, E’ STATO UCCISO – IL DIPARTIMENTO DELLA SICUREZZA INTERNA USA L’AVEVA PREVISTO: ATTENZIONE AI GESTI DI ESTREMISTI INTERNI NEI PROSSIMI SEI MESI…

1 Da ANSA.IT

USA: SPARATORIA IN MARYLAND, ALMENO TRE MORTI

ALLA COLUMBIA MACHINE, DIPENDENTE APRE FUOCO CONTRO COLLEGHI

(ANSA) - Tre persone sono state uccise e un'altra è rimasta ferita ieri

nello Stato del Maryland da un uomo che ha aperto il fuoco negli

impianti della Columbia Machine, un'azienda di Smithsburg.

LA SCUOLA DI Walnut Park ALABAMA

A sparare contro i suoi colleghi è stato un dipendente, ha reso

noto lo sceriffo della contea di Washington, Douglas Mullendore.

L'assassino, un 23enne, è riuscito a fuggire ma è stato

raggiunto da una pattuglia ed è rimasto ferito in uno scontro a

fuoco con gli agenti.

2 Usa, sparatoria in uno stabilimento manifatturiero in Maryland: almeno tre morti

L'autore sarebbe stato colpito da un poliziotto. Notte di fuoco anche in Alabama, dove un uomo è stato ucciso dalle forze dell’ordine per aver cercato di entrare in una scuola elementare

Da la Stampa.it

SPARATORIA MARYLAND

Sarebbero almeno tre le vittime e due i feriti, di cui uno grave, in una sparatoria avvenuta a Smithsburg, nello stato Usa del Maryland. A darne notizia è stato l’ufficio dello sceriffo, specificando che l’aggressore, che al momento non sarebbe più una minaccia, avrebbe aperto il fuoco all’interno di una struttura manifatturiera. Il sospetto sarebbe poi fuggito in un veicolo prima di essere rintracciato dalla polizia che lo ha colpito durante uno scontro a fuoco.

Il presunto aggressore è ora ricoverato e non è in pericolo di vita mentre l’agente, secondo quanto riferito da una emittente locale affiliata a Nbc News, è rimasto ferito lievemente.

Smithsburg è una comunità di quasi 3mila persone che si trova a circa 75 miglia a nord-ovest di Baltimora, non lontano dalla linea di confine tra il Maryland e la Pennsylvania.

Notte di fuoco anche in Alabama, dove un uomo che ha cercato di entrare in una scuola elementare è stato ucciso dalla polizia. Il sovrintendente delle scuole della città di Gadsden, Tony Reddick, ha dichiarato che un «potenziale intruso» ha cercato di entrare nella scuola elementare di Walnut Park, dove si teneva un campus estivo per 34 bambini. Tutte le porte esterne erano chiuse.

fila al negozio di armi

La persona è stata uccisa dopo aver resistito e aver tentato di prendere la pistola a un ufficiale. La vittima è Robert Tyler White, 32 anni, di Bunnlevel, nella Carolina del Nord. Le autorità non hanno rilasciato dettagli, incluso se White fosse armato o perché avrebbe potuto cercare di entrare nella scuola o in un’auto di pattuglia. Sebbene l’ufficiale abbia subito ferite lievi, nessuno studente è rimasto ferito e la maggior parte non si è resa conto che era successo qualcosa di insolito, ha detto Reddick.

hyatt gun shop il negoio di armi piu' grande degli usa 2 fila in un negozio di armi in california hyatt gun shop il negoio di armi piu' grande degli usa4