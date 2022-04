L'AMERICA VUOLE COLPIRE GLI OLIGARCHI AL CUORE, VENDENDO CIÒ CHE A LORO È PIÙ CARO: GLI YACHT! – LA CASA BIANCA VUOLE PIAZZARE SUL MERCATO LE MEGA-BARCHE SEQUESTRATE AI RICCASTRI RUSSI, E UTILIZZARE I PROVENTI PER AIUTARE L'UCRAINA - DALL'INIZIO DEL CONFLITTO SONO STATI CONFISCATE IN TUTTO IL MONDO PIU' DI UNA DOZZINA DI SUPERNAVI, PER UN VALORE DI 2,5 MILIARDI DI DOLLARI - LA CAMERA DEI RAPPRESENTANTI HA VOTATO A STRAGRANDE MAGGIORANZA PER SOLLECITARE A BIDEN A LIQUIDARE I BENI

Dagotraduzione da Axios

Lo yacht Solaris di Roman Abramovich

Giovedì la Casa Bianca ha presentato una proposta di pacchetto legislativo che consentirebbe al governo federale di vendere beni sequestrati agli oligarchi russi per via dell'invasione dell’Ucraina e di utilizzare i proventi per aiuti militari e umanitari a Kiev.

Gli Stati Uniti hanno già sequestrato milioni di dollari in beni da ricchi russi con stretti legami con il presidente Vladimir Putin. Questo governo e altri sperano che la pressione finanziaria su quegli individui si traduca in pressione politica su Putin, riducendo potenzialmente il suo potere.

Lo yacht di Roman Abramovich

La proposta arriva dopo che la Camera dei Rappresentanti ha votato a stragrande maggioranza mercoledì per sollecitare l'amministrazione Biden a liquidare i beni sequestrati per aiutare l'Ucraina. Comprende disposizioni che semplificherebbero il processo di sequestro dei beni degli oligarchi, amplierebbero i beni oggetto di sequestro e reprimerebbero alcune scappatoie per eludere le sanzioni.

Dopo l'invasione russa dell'Ucraina, gli Stati Uniti e molti altri paesi hanno imposto nuove sanzioni agli oligarchi russi e agli enti che sostengono direttamente la guerra del Cremlino.

russian oligarch viktor vekselberg s 120 million yacht tango seized in spain 5

Non tutti i ricchi russi hanno legami profondi con Putin, anche se un'enorme quantità di ricchezza - e di ricchezza illecita che esce dalla Russia - è concentrata nelle mani di alti funzionari o di quelli in posizioni commerciali nominate dal Cremlino, come in chi ricopre ruoli esecutivi in una delle compagnie energetiche statali del paese.

Dai numeri: dall’inizio del conflitto armato sono stati sequestrati in tutto il mondo più di una dozzina di yacht, per un valore di circa 2,5 miliardi di dollari e si prevede che ne verranno sequestrati altri.

il super yacht sy a di melnichenko a trieste 5

Gli Stati Uniti e altri governi hanno sanzionato i russi per milioni di dollari e altri beni.

La Casa Bianca ha dichiarato giovedì che gli Stati membri dell'Unione Europea hanno riferito di aver congelato oltre 30 miliardi di dollari in beni, tra cui quasi 7 miliardi di dollari in barche, elicotteri, immobili e opere d'arte.

Il quadro generale: ora stanno valutando cosa fare con i beni russi sequestrati e anche altri paesi stanno proponendo di utilizzare i beni liquidati per aiutare i rifugiati ucraini o per ricostruire il paese.

NORD DI ALEXEI MORDASHOV

Il Dipartimento di giustizia ha creato una task force russa per l'applicazione delle sanzioni all'inizio di marzo. Ha effettuato il suo primo grande sequestro di beni russi all'inizio di aprile dopo che, con l'aiuto delle forze dell'ordine spagnole, ha preso il controllo di uno yacht da 90 milioni di dollari di proprietà dell'oligarca e miliardario Viktor Vekselberg.

Cosa c'è dopo: la richiesta ora va al Congresso. Dovrà ancora passare all'Aula, perché il voto di mercoledì è stato in gran parte simbolico.

GLI YACHT RUSSI EVASI DALLE SANZIONI