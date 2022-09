L'AMORE E' CIECO, IL CONTO CORRENTE NO – ELISABETTA GREGORACI ESCE ALLO SCOPERTO CON IL SUO NUOVO FIDANZATO: DOPO MESI DI RUMOR E AVVISTAMENTI, L’EX SIGNORA BRIATORE È STATA PIZZICATA DA “CHI” CON GIULIO FRATINI, EX DI ROBERTA MORISE E RAFFAELLA FICO – L’IMPRENDITORE FIORENTINO, DI 12 ANNI PIÙ GIOVANE, È NIPOTE DEL FONDATORE DEL MARCHIO “RIFLE” MENTRE IL PADRE HA MESSO UNA CATENA DI ALBERGHI DI LUSSO E POSSIEDE LA COLLEZIONE DI OROLOGI PIÙ GRANDE AL MONDO (2 MILA ESEMPLARI, VALUTATI UN MILIARDO DI EURO…)

Niccolò Dainelli per www.leggo.it

elisabetta gregoraci giulio fratini 2

Elisabetta Gregoraci è stata al centro del gossip tutta l'estate. Dopo anni vissuti da single, per la showgirl calabrese è giunto il momento di voltare pagina e così, archiviato il matrimonio con Flavio Briatore, Elisabetta ha finalmente ritrovato l'amore. Giulio Fratini è il nuovo fidanzato della Gregoraci. Entrambi sono stati molto bravi a nascondere le tracce per mesi, ma per loro adesso è arrivato il momento di uscire allo scoperto.

Dopo mesi vissuti in gran segreto, Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini si mostrano in pubblico per la prima volta. Finite le vacanze i due sono tornati a Milano e non sono riusciti a depistare i fotografi del settimanale Chi. Il magazine di Alfonso Signorini li ha immortalati a spasso per le vie del centro. Quando si sono accorti dei flash puntati su di loro hanno provato a separarsi, ma ormai era troppo tardi.

La rinascita di Elisabetta

elisabetta gregoraci giulio fratini 1

Elisabetta Gregoraci è rinata. Lei e il suo ex marito, Flavio Briatore, si sono detti addio nel 2017 e da quel momento Elisabetta non ha più avuto una relazione duratura. Ma l'amore, si sa, arriva quando meno te lo aspetti. E così, all'età di 42 anni, per la Gregoraci è arrivata la nuova love story con l'imprenditore fiorentino più giovane di lei di 12 anni. Una storia d'amore che sembra aver donato alla conduttrice di Battiti Live una seconda giovinezza. E dopo un'estate in cui si è mostrata su Instagram felice e di nuovo serena, anche per le vie di Milano si mostra in tutta la sua bellezza, al fianco della sua nuova fiamma.

Durante la passeggiata milanese indossa un abito attillato dalla scollatura generosa che fa risaltare ogni sua forma. Prima un po' di shopping di lusso e un pranzetto con le amiche in un ristorante rinomato con i paparazzi alle calcagna. Più tardi si è concessa un giro mano nella mano con Giulio Fratini, elegantissimo in completo blu. Quando l'imprenditore ha visto i fotografi appostati si è subito allontanato dalla conduttrice, nella speranza di non essere stato notato. Lei è entrata in un hotel, poi si sono chiamati al telefono per fissare un nuovo appuntamento lontano da occhi indiscreti. Troppo tardi però, i flash li avevano già immortalati e hanno ripreso ogni singola fase del tentato depistaggio.

elisabetta gregoraci 3

Le ex famose di Giulio Fratini

Dodici anni più giovane di Elisabetta Gregoraci, Giulio Fratini è un giovane manager figlio del famoso Sandro Fratini. Quest'ultimo è uno degli imprenditori più importanti di Firenze, mentre il nonno ha fondato il noto brand Rifle. Giulio è un appassionato di orologi di lusso: la sua collezione supera i duemila pezzi per un valore intorno ai due milioni di euro. E prima di iniziare la storia d'amore con Elisabetta, Giulio ha avuto due amori importanti con donne del mondo dello spettacolo.

L'imprenditore, infatti, è stato legato un anno e mezzo a Roberta Morise, ma si sono lasciati all'inizio dell'estate «per colpa di lui», probabilmente per un tradimento con Aida Yespica. Una notizia che ha infiammato il gossip di inizio estate, prima che Giulio conoscesse Elisabetta Gregoraci. Nel 2020, invece, faceva coppia con Raffaella Fico, ma anche con lei è durata solo qualche mese. Che finalmente il giovane imprenditore abbia trovato la donna giusta per lui?

