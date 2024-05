17 mag 2024 08:45

L'AMORE DI UNA MADRE NON CONOSCE DISTANZE - UNA DONNA CILENA, CAMILA GOMEZ, HA DECISO DI PERCORRERE A PIEDI GLI OLTRE 1.300 CHILOMETRI CHE SEPARANO IL COMUNE DI ANCUD DA SANTIAGO DEL CILE, CON L'OBIETTIVO DI RACCOGLIERE 3,7 MILIONI DI DOLLARI PER ACQUISTARE UN FARMACO VITALE PER SUO FIGLIO DI CINQUE ANNI, AFFETTO DALLA DISTROFIA DUCHENNE, E SENSIBILIZZARE L'OPINIONE PUBBLICA SULLE MALATTIE RARE - ALL’ARRIVO A SANTIAGO, CHIEDERA’ AL PRESIDENTE GABRIEL BORIC DI VARARE UN PROGETTO DI LEGGE PER LA COPERTURA ECONOMICA DELLE MALATTIE RARE…