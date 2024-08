L'AMORE PRENDE IL VOLO - SECONDO "OGGI" LA DOLCE AMICIZIA TRA LA FERRAGNI E SILVIO CAMPARA PROCEDE A GONFIE VELE: I DUE AVREBBERO PROGRAMMATO UN VIAGGIO DALL’ALTRA PARTE DEL MONDO, LONTANO DA OCCHI INDISCRETI - COME DAGO-DIXIT, CHIARA E SILVIO, CEO DI GOLDEN GOOSE, SI CONOSCONO DA TEMPO. LA LORO FREQUENTAZIONE SI È INTENSIFICATA NEGLI ULTIMI MESI E LUI AVREBBE DETTO AGLI AMICI: "VORREI AIUTARLA A RILANCIARE IL BUSINESS" - L'INCONTRO A FORTE DEI MARMI DOVE CAMPARA ERA CON LA MOGLIE GIULIA, CHE LO HA MOLLATO SOLO CON I FIGLI DOPO CHE...

Estratto dell'articolo di Alberto Dandolo per OGGI

chiara ferragni silvio campara

[…] Chiara Ferragni si è rifugiata in nuovi abbracci. Quelli di una sua vecchia conoscenza, l’ex modello Silvio Campara, amministratore delegato del marchio di moda Golden Goose: 45 anni, laurea alla Bocconi, sposato con Giulia, padre di due figli e dal 2018 numero uno dell’azienda che produce le famose “scarpe con la stella”, il cui costo medio si aggira intorno ai 500 euro.

Chiara e Silvio si conoscono da tempo: a Milano frequentavano gli stessi ambienti e spesso si sono incrociati per ragioni professionali. Ma entrambi erano impegnati. La loro frequentazione, dicono persone vicine alla Ferragni, si è intensificata negli ultimi mesi anche perché lui ha detto agli amici: «Credo in lei come imprenditrice e vorrei aiutarla a rilanciare il business».

CHIARA FERRAGNI E SILVIO CAMPARA - FOTO DI CHI

Dopo molte chat, i due si sono “casualmente” ritrovati a un party esclusivo a Forte dei Marmi, davanti agli occhi, sgranati dall’imbarazzo, di Giulia, la discreta moglie di lui che da quel momento è scomparsa dal ménage familiare e dai radar della stampa. Un matrimonio già al capolinea, sussurrano i beninformati.

A far traboccare il vaso è stata la palese intesa tra Silvio e l’influencer al Forte, arricchita da teneri abbracci, carezze più che accennate e sguardi languidi. E tutto a favore dei flash e dei presenti. Giulia, descritta come caparbia e orgogliosa, non ha retto alla visione e ha lasciato Silvio e prole nella villa presa in affitto in Versilia, non prima però di essersi assicurata che la mamma di lui restasse a dargli una mano con i bambini. La Ferragni è poi volata a Mykonos con la famiglia, in attesa di ricongiungersi in solitaria con Campara.

DAGO SCOOP SULLA AFFETTUOSA AMICIZIA TRA CHIARA FERRAGNI E SILVIO CAMPARA

Secondo quanto risulta a Oggi, i due avrebbero programmato un viaggio insieme dall’altra parte del mondo, lontano da curiosi e occhi indiscreti. [...]

SILVIO CAMPARA SILVIO CAMPARA

CHIARA FERRAGNI - SILVIO CAMPARA - FOTO DI CHI CHIARA FERRAGNI E SILVIO CAMPARA - FOTO DI CHI - 1 CHIARA FERRAGNI MOSTRA LA FOTO DI SILVIO CAMPARA - FOTO DI CHI