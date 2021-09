L'ANNUNCIO DI PFIZER: "PER I BAMBINI TRA I 5 E GLI 11 ANNI IL NOSTRO VACCINO E' SICURO" - LA CASA FARMACEUTICA HA FATTO SAPERE DI AVER TESTATO UN DOSAGGIO PIU' BASSO, CIRCA UN TERZO DELLA QUANTITA' PRESENTE NELLE INIEZIONI ATTUALI - "LA RISPOSTA IMMUNITARIA E' ROBUSTA E COMPATIBILE A QUELLA OSSERVATA NELLA FASCIA DI ETA' DAI 16 AI 25 ANNI" - ENTRO LA FINE DEL MESE RICHIEDERA' L'AUTORIZZAZIONE ALLA FDA, POI SARA' IL TURNO DELLE AUTORITA' EUROPEE E BRITANNICHE...

Dagotraduzione dal New York Post

VACCINI GIOVANI

Pfizer afferma che il suo vaccino anti-Covid funziona per i bambini dai 5 agli 11 anni e prevede di «richiedere presto l’autorizzazione» per questa fascia di età. «La risposta immunitaria è robusta e compatibile a quella osservata nella fascia di età dai 16 ai 25 anni», si legge in una nota della casa farmaceutica che commenta i risultati dei trial clinici.

Per i bambini in età scolare, Pfizer ha testato una dose molto più bassa, un terzo della quantità presente in ogni iniezione data ora. Tuttavia, dopo la seconda dose, i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni hanno sviluppato livelli di anticorpi anti-coronavirus altrettanto forti di quelli di adolescenti e giovani adulti, ha detto all'Associated Press il dott. Bill Gruber, vicepresidente senior di Pfizer.

VACCINI GIOVANI

Il dosaggio per bambini si è dimostrato sicuro, con effetti collaterali - come dolori alle braccia, febbre o dolore - temporanei simili o più lievi di quelli che sperimentano fli adolescenti.

Gruber ha affermato che Pfizer e BioNtech mirano, entro la fine del mese, a presentare domanda alla Food and Drug Administration per l'uso di emergenza in questa fascia di età, a cui seguirà la richiesta alle autorità di regolamentazione europee e britanniche.

VACCINI GIOVANI VACCINI GIOVANI