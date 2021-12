VIDEO-MEME SUL CAPODANNO 2022

Roberto D’agostino per vanityfair.it

CENONE CAPODANNO

Il vecchio sistema per godersi l’ultimo giorno dell’anno era di una brutalità disumanizzante: ricordo bene la mia famiglia ingozzarsi di cotechini e tortellini, torroni e sfincioni, baccalà e ratafià, mandorlati e panpepati di torrone mandorlato, sbronzarsi di Amaretto di Saronno, tombolare con il sacrario famigliare lanciando i fagioli segna-numero e digerire da scimuniti davanti al Baudo-scopio.

Un simile comportamento è ritenuto dalle ultime generazioni romanticamente antico, assolutamente indigeribile, anche inguardabile. E magari avranno pure ragione. Ma il cenone natalizio, con quel menù da Satyrcon (di Petronio Arbitro, ma soprattutto di Fellini) dipende da un insieme di ragioni. Religiose, sociali e familiari.

VIDEO-MEME DI CAPODANNO

MEME CAPODANNO 2022

È come se ogni anno quel eterno ritorno di cotechini e tortellini, torroni e panettoni, diventasse il ricostituente del legame comunitario, un modo per riaffermare la propria appartenenza mangiando insieme le cose di sempre.

Perché l'abbondanza, prima dell'era dei consumi, era simbolo di prosperità. E rinnovarla ritualmente, almeno nel dì di festa, era un rito propiziatorio, uno scongiuro contro l'indigenza quotidiana, un momento magico di ogni Natale e Fine Anno. Un pranzo sontuoso, preparato e consumato collettivamente che trasformava gli individui in commensali.

giuseppe conte con l ex moglie valentina fico a capodanno

Questa liturgia, fatta di calore e calorie, era ed è il pit stop annuale della comunità. Il suo modo di fare il pieno di energia. Mangiando in barba alla glicemia e ai trigliceridi e sfanculando il colesterolo cattivo.

NAPOLI, IL CALENDARIO 2022 (ANTI-COVID)

Capodanno Covid

Chiusa l’era della tombola, il Capodanno ha iniziato a sostituire Halloween come giorno di follia, il Carnevale come giorno di scemenza, Ferragosto come giorno di spirito Pornohub: è infatti a mezzanotte, davanti a un tripudio di pandori che sarebbe meglio chiamare “panduri” e di lenticchie ripassate sul pavimento, che si fa ammenda per aver persistito durante undici mesi e trenta giorni nel dichiararsi amici di un mucchio di gente antipatica e inutile, che a malapena si sa chi sia.

veglione capodanno

Lo scontro gastro-generazionale oggi è finito in quelle palle di vetro con Babbo Natale e la neve finta. Ci ha pensato il Covid 19, con i suoi complici Delta e Omicron, a farci la festa. Oggi il menù dei capodannati vuol dire Green Pass e mascherina, tampone e lenticchie. Il 90 per cento dei contagi avviene in casa e in ambienti chiusi, compresa la stalla di Betlemme. Dallo sbaciucchiante ‘’Buon Anno’’ si è passati così a un minaccioso “Ti sei vaccinato?”.

Su Instagram un crudele post della modella-attrice Cara Delevingne ha riassunto il pensiero-incubo di tutti: “Evitare di prendere il Covid nei dieci giorni che precedono Capodanno è il nuovo “Squid Games”.

VIDEO-MEME DI CAPODANNO

Capodanno Covid

La Pestilenza è servita: che fare? Affidiamoci alle regole dettate dal professore Carlo Signorelli, igienista del San Raffaele di Milano: “Appena entrato, un ospite dovrebbe lavarsi le mani. È chiaro che a tavola non si può tenere la mascherina, ma bisognerebbe almeno evitare di cantare: come anche l'urlare, è l'attività che ci fa emettere più goccioline contagiose. È necessario evitare lo scambio di posate, piatti e bicchieri o passare il cibo dal piatto di un commensale all'altro”.

dago dj

Tutto ok? Neanche per sogno. I pupi dove li mettiamo? Il Natale è loro, dei bambini. E i bambini fino a 12 anni nel Natale 2021 non sono vaccinati. E i mocciosi sono in questi giorni i maggiori portatori di virus. E poi ci sono i bambini degli altri, dei fratelli, degli amici. Che faranno i capodannati, chiederanno a Gesù Bambino il numero telefonico di Erode?

MEME CAPODANNO 2022

Greta Capodanno Covid Capodanno Covid Berlusconi a Capodanno Virologi Capodanno Covid

Meme Capodanno 2021 capodanno meme 9 roberto speranza meme meme coronavirus capodanno2 capodanno meme 3 IL CAPODANNO DI SILVIO BERLUSCONI E FRANCESCA PASCALE