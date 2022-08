L'ARTISTA CON I TENTACOLI – RAJACENNA VAN DAM DISEGNA SEI RITRATTI CONTEMPORANEAMENTE CON MANI E PIEDI E LI FA’ PURE BENE - HA INIZIATO A SEDICI ANNI E DA QUANDO PUBBLICA LE SUE ESIBIZIONI SUI SOCIAL HA ESTASIATO I SUOI FOLLOWER, IMPRESSIONATI DA TUTTA QUESTA COORDINANZIONE (CHISSA' QUANTE ALTRE MERAVIGLIE PUO' REALIZZARE USANDO CONTEMPORANEAMENTE MANI E PIEDI...)

rajacenna van dam

Disegnare sei ritratti di celebrità, in modo realistico, a memoria in contemporanea, usando mani e piedi. Ha dell’incredibile la performance artistica di Rajacenna Van Dam che ha filmato il suo progetto di quattro ritratti nel suo studio d'arte a Rotterdam, nei Paesi Bassi. Ha scelto quattro personaggi, Angelina Jolie, Harry Potter, Shakira, Wonder Woman e Billie Eilish disegnando i quattro con le mani e al contrario e contemporaneamente ha realizzato altri due disegni con i ritratti di due dei quattro personaggi disegnando con i piedi.

rajacenna van dam 2

La passione dell'artista, che è anche presentatrice tv e cantante, per il disegno è iniziata quando aveva 16 anni e presto ha iniziato a condividere le sue fantastiche creazioni sui social media, attirando l’attenzione internazionale.

rajacenna van dam 3 rajacenna van dam 1