UN'AZIENDA CON IL NULLA DENTRO – NUOVO SCANDALO ALL'ATAC, LA DISASTROSA AZIENDA DEI TRASPORTI ROMANI: UN CONDUCENTE GUARDA UN FILM MENTRE GUIDA UN BUS! È STATO BECCATO DA UN PASSEGGERO, CHE HA POSTATO TUTTO SU TWITTER: “GLI AUTISTI, PROTETTI DA UNA CABINA, SFUGGONO AL CONTROLLO DEI PASSEGGERI. GIÀ QUESTO LA DICE LUNGA SULLE CAPACITÀ DI INTERVENTO DI ATAC. IL SINDACO GUALTIERI È INESISTENTE" - L'AZIENDA ANNUNCIA LA SOSPENSIONE DA SERVIZIO E STIPENDIO PER L'AUTISTA

Stamattina sul 32 partito da Saxa Rubra alle 06:12 (vettura 2236) il conducente, da un piccolo schermo posto alla sua estrema sinistra, durante la guida s'è guardato un film. Ho ripreso vari minuti di questo spettacolo, li posto per far conoscere al mondo la vergogna romana. 2/5 pic.twitter.com/U3J2ClfJ21 — Ugo Quinzi (@QuinziUgo) October 24, 2022

AUTISTA ATAC GUARDA UN FILM MENTRE GUIDA

Dal profilo Twitter di Ugo Quinzi

Sugli autobus di Roma è sempre più frequente osservare che il posto di guida è schermato alla buona da sguardi indiscreti. Così non si vede né il viso del conducente né il numero di vettura. Un espediente utile per evitare il riconoscimento in certi casi. Come vi racconto.

Stamattina sul 32 partito da Saxa Rubra alle 06:12 (vettura 2236) il conducente, da un piccolo schermo posto alla sua estrema sinistra, durante la guida s'è guardato un film. Ho ripreso vari minuti di questo spettacolo, li posto per far conoscere al mondo la vergogna romana.

Sono sicuro che ATAC non farà nulla. Già consentire l'uscita di mezzi i cui conducenti, protetti da una cabina, sfuggono al controllo dei passeggeri (la cui sicurezza è nelle mani di una sola persona) la dice lunga sulle sue capacità di intervento.

Il Comune di @Roma non farà nulla. Un Sindaco @gualtierieurope inesistente e un Assessore @eugenio_patane preoccupato solo di non fallire per non far passare alla storia il fallito @pdnetwork come il liquidatore di ATAC, del tutto disinteressati all'utenza.

Il risultato è #VergognaCapitale, caro

ROBERTO GUALTIERI ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA

Siamo stati abbandonati da tutti. Possiamo solo sperare che qualche giornalista serio prenda a cuore la situazione e voglia documentarla perché la denuncia possa diventare inizio di rinnovamento.

GUIDA BUS GUARDANDO FILM: SOSPESO DA SERVIZIO E STIPENDIO

(ANSA) - E' stato già sospeso dal servizio e dalla paga l'autista che questa mattina a Roma è stato ripreso da un passeggero mentre guardava un film alla guida dell'autobus. Lo comunica l'Atac che "si è attivata per identificare, interrompendo il turno di guida, l'autista protagonista di tale comportamento inqualificabile".

"Eventi come questo danneggiano tutta l'Azienda, con il rischio che il comportamento corretto della maggior parte degli 11 mila dipendenti venga inquinato da pochi irresponsabili -aggiunge Atac- Per questo ATAC non tollererà e non giustificherà in alcun modo condotte non in linea con i corretti principi del servizio pubblico che è tenuta a svolgere".

GUARDA FILM MENTRE GUIDA BUS. ATAC,'PROVVEDIMENTI SEVERI'

(ANSA) - Guarda un film mentre è alla guida di un bus di linea a Roma. Dopo la denuncia di un cittadino su twitter l'Atac, l'azienda di trasporto pubblico capitolina, ha annunciato "provvedimento severi applicando con rigore le norme previste". Il cittadino nella denuncia spiegava che l'autista aveva schermato la cabina da "sguardi indiscreti" tappezzandola con fogli di carta".

EUGENIO PATANE 16

Stamattina sul 32 partito da Saxa Rubra alle 06:12 (vettura 2236) il conducente, da un piccolo schermo posto alla sua estrema sinistra, durante la guida s'è guardato un film", denuncia un utente su Twitter, Ugo Quinzi, in merito a quello che sarebbe accaduto sulla linea 32, autobus che attraversa Roma nord, partendo da Saxa Rubra fino ad arrivare in Piazza Risorgimento. Secondo le foto e i video postati, il conducente aveva tappezzato la cabina con fogli di carta per non farsi vedere dai passeggeri mentre guardava un video.

La risposta di Atac è arrivata nell'immediato: "Stiamo già intervenendo e come in altri casi in passato, applicheremo con severità quanto previsto dalle norme. Far cessare questi comportamenti è il primo obiettivo che ci poniamo per ripristinare il corretto valore al servizio che rendiamo. Si tratta di pochi casi che danneggiano tutta la categoria. La maggior parte dei 11.000 dipendenti di Atac interpreta correttamente il proprio ruolo".

