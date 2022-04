C'È CHI SI PORTA LA BUSTA DA CASA PER FARE LA SPESA… E CHI LA BUSTINA - A SAN DONÀ DI PIAVE, IN PROVINCIA DI VENEZIA, UNA DONNA TROVA UN SACCHETTO CON DENTRO UN GRAMMO DI COCAINA FUORI DA UN SUPERMERCATO - LA SIGNORA HA AVVISATO LA POLIZIA CHE STA CERCANDO DI CAPIRE SE SI TRATTI DI UN RICORDINO DI UNO SPACCIATORE SBADATO - IN CITTÀ IL PROBLEMA DELLO SPACCIO SI STA MOLTIPLICANDO, CON LE SEGNALAZIONI DEI CITTADINI CHE AUMENTANO OGNI GIORNO…

Fabrizio Cibin per www.ilgazzettino.it

Un sacchetto di cocaina trovato per terra, in pieno giorno, vicino a un supermercato. Alla fine all'interno c'era solo un grammo di stupefacente, ma la sostanza, per i cittadini che hanno fatto la segnalazione, non cambia: il problema dello spaccio nella zona che porta alla stazione dei treni continua a persistere.

In questo caso una donna ha rinvenuto in via Dante, vicino all'attività commerciale, sul marciapiede, il sacchetto con all'interno la polvere bianca. Ha avvisato la Polizia locale, che ha preso in carico lo stupefacente, accertando trattarsi di circa un grammo di cocaina. Non è escluso che il sacchetto di nylon con la coca fosse semplicemente caduto magari da una tasca dello spacciatore di turno. Rimane il fatto che stava lavorando in pieno giorno.

Con una preoccupazione che cresce da parte dei cittadini che, poco tempo fa, avevano fatto un'altra segnalazione. Nella piazzetta dello stabile residenziale in cui si trova, a piano terra, anche la farmacia comunale, nel tardo pomeriggio era stato visto un giovane intento a iniettarsi sul braccio dello stupefacente, incurante che, vista l'ora e il luogo, potesse essere visto da qualcuno.

IL FENOMENO

Più volte le forze dell'ordine sono intervenute per specifici servizi di controllo e repressione del fenomeno. Nelle maglie dei carabinieri sono già finiti degli spacciatori di stupefacenti. «Noi non abbasseremo la guardia», assicurano i cittadini, attenti, oltre che preoccupati, per ciò che continua a succedere.

