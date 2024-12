"Donatella Versace prima era tipo un rettile, un lucertolone. No, un serpentello, una cosa felina. Ora ha un viso umanoide" #lavitaindiretta pic.twitter.com/i0CZZhZwh9 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 4, 2024

Cosa è successo al volto di Donatella Versace? La stilista è sicuramente conosciuta per aver preso le redini della casa di moda dopo la morte del fratello Gianni, ma anche per l’evoluzione del suo volto negli anni.

Nel corso del tempo, in molti hanno sostenuto che avesse esagerato con filler, ritocchi e botox, ma domenica sera la stilista italiana, 69 anni, ha lasciato a bocca aperta i fan.

Per la première del musical “Il diavolo veste Prada”, la pelle di Donatella è apparsa liscia, tonica e, cosa fondamentale, naturale, spingendo i follower di Instagram a definire il suo nuovo look "il più grande miglioramento della storia".

Su X, altri hanno scherzato dicendo che la stilista si è rivolta allo stesso chirurgo estetico di Lindsay Lohan, visto che anche lei recentemente ha sfoggiato un aspetto più giovanile.

In questo articolo, gli esperti di chirurgia estetica rivelano a quali interventi Donatella Versace si è sottoposta nel corso degli anni e cosa le abbia restituito un aspetto così giovanile.

Nel 1993 pare che Donatella si sia sottoposta a un filler labbra mentre nel 1998 ha iniziato a fare le prime punturine di botox. Ma è tra il 2005 e il 2008 che il viso cambia: prima con un filler un po’ esagerato alle labbra e poi con un sospetto intervento chirurgico alle palpebre e un lifting alla parte inferiore dl viso. Nel 2010 è il momento della rinoplastica e degli zigomi. Nel 2013 le labbra continuano ad aumentare e pare esserci l’intervento del chirurgo anche sul collo.

Nel 2017 Versace scende sul red carpet sfoggiando delle nuove faccette dentali e il seno sembra essere aumentato di volume. Nel 2019 Donatella ingrana la retromarcia, potrebbe aver deciso di sciogliere il filler nelle labbra e il viso appare più naturale. Ma nel 2023 ci ricasca e agli eventi pare sfoggiare un nuovo lifting agli occhi. E siamo a oggi quando la stilista ha sfoggiato una nuova versione di sé. Ma cosa ha fatto?

Secondo il dottor Ross Perry potrebbe essersi sottoposta ad alcuni interventi correttivi che hanno migliorato l’aspetto in generale: «È la migliore versione di Donatella: i capelli, il trucco e lo styling funzionano e le donano. Non sembra che abbia fatto molti ritocchini di recente, ma sta mantenendo e forse correggendo quelli fatti in precedenza. Potrebbe essersi sottoposta ad alcuni trattamenti non invasivi, ha rimosso il filler e ha optato per un minor numero di interventi chirurgici rispetto a quelli a cui si è sottoposta in passato».

Il dottor Fadi Hamadani concorda con questa analisi e ha aggiunto: «Il collo e la mascella di Donatella appaiono molto lisci e definiti, il che suggerisce che probabilmente continuerà a sottoporsi a lifting del collo e del viso o a ricorrere a procedure non invasive di rassodamento della pelle». Questi trattamenti, attraverso la radiofrequenza, possono aiutare a prevenire il rilassamento cutaneo e a mantenere una scollatura giovane senza dover ricorrere a interventi chirurgici invasivi.

