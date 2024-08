SU L'ELMETTO! - LA CASA BIANCA È CONVINTA CHE L'IRAN ATTACCHERÀ ISRAELE NEI PROSSIMI GIORNI PER RAPPRESAGLIA CONTRO L'ASSASSINIO A TEHERAN DEL LEADER POLITICO DI HAMAS, ISMAIL HANIYEH: WASHINGTON SI STA PREPARANDO A CONTRASTARE LA RISPOSTA IRANIANA MOBILITANDO UNA COALIZIONE INTERNAZIONALE - A DIFFERENZA DELL'ATTACCO DEL 13 APRILE (FU PIU’ UN ATTO DIMOSTRATIVO, SENZA DANNI), L’IRAN STAVOLTA POTREBBE CONDURRE UN’AZIONE PIÙ AMPIA, ANCHE CON IL COINVOLGIMENTO DI HEZBOLLAH…

iraniani bruciano la bandiera di israele

(ANSA) - WASHINGTON, 01 AGO - L'amministrazione Biden è convinta che l'Iran attaccherà Israele nei prossimi giorni per rappresaglia contro l'assassinio a Teheran del leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh, e si sta preparando a contrastarlo: lo hanno detto tre dirigenti statunitensi ad Axios, prevedendo lo stesso schema dell'attacco del 13 aprile ma potenzialmente di portata più ampia, anche col possibile coinvolgimento di Hezbollah libanese.

La Casa Bianca tuttavia teme che possa essere più difficile mobilitare la stessa coalizione internazionale e regionale di paesi che ha difeso Israele dal precedente attacco iraniano, perché l'assassinio di Haniyeh avviene nel contesto del conflitto tra Israele e Hamas, che ha suscitato forti sentimenti antiisraeliani in tutta la regione. Una delle fonti ha detto che i preparativi coinvolgono risorse militari statunitensi nel Golfo, nel Mediterraneo orientale e nel Mar Rosso. "Ci aspettiamo alcuni giorni difficili", ha detto.

GLI SCHIERAMENTI IN MEDIO ORIENTE festeggiamenti in iran per l attacco in israele festeggiamenti in iran per l attacco in israele festeggiamenti in iran per l attacco in israele PROTESTE CONTRO ISRAELE E USA IN IRAN ISRAELE ATTACCA L IRAN