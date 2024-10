L'EMILIA ROMAGNA CON L'ACQUA ALLA GOLA - SONO QUASI 3MILA GLI EVACUATI A CAUSA DELL'ALLUVIONE CHE HA COLPITO LA REGIONE - SCUOLE CHIUSE E INVITO ALLO SMART WORKING A BOLOGNA - IL COMUNE DI REGGIO EMILIA: "DORMITE AI PIANI SUPERIORI DEGLI EDIFICI" - LA PARTITA TRA BOLOGNA E MILAN, IN PROGRAMMA SABATO ALLE 18, È STATA RINVIATA A DATA DA DESTINARSI...

Estratto da www.repubblica.it

SCUOLE CHIUSE A BOLOGNA

alluvione in emilia romagna 3

Alla luce dell'allerta meteo-idrogeologica-idraulica diramata oggi da Arpae, valida per la giornata di domani venerdì 25 ottobre, "considerato il grande quantitativo di acqua caduto sulla città di bologna nei giorni scorsi e la dimensione dell'impatto dell'alluvione, che ha indebolito la capacità di tenuta dei suoli e, più in generale, del sistema idrico cittadino", in via precauzionale il Comune ha deciso per la giornata di domani venerdì 25 ottobre la "sospensione dell'attività educativa e didattica in tutti i nidi d'infanzia e in tutte le scuole di ogni ordine e grado di Bologna".

alluvione in emilia romagna 2

MALTEMPO, RINVIATA BOLOGNA-MILAN

Bologna-Milan, in programma sabato alle 18, non si giocherà a causa del maltempo.

Maltempo, l’ordinanza del Comune di Bologna: smart working e parchi chiusi

L'amministrazione comunale di Bologna "invita" inoltre, si legge in una nota, "per venerdì 25, le aziende e gli enti del territorio a favorire l'utilizzo dello smart working. Cosa che faranno anche Comune di Bologna e città metropolitana autorizzando una giornata aggiuntiva di smart working, ad eccezione del personale impegnato nei servizi essenziali".

alluvione in emilia romagna foto lapresse 5

Inoltre domani, venerdì, "è vietato permanere nei parchi, nei giardini e nei centri sportivi cittadini fino al superamento delle situazioni di criticità. Per la giornata di domani si invita, inoltre, la popolazione a limitare il più possibile gli spostamenti e l'utilizzo di mezzi privati. I mille operativi a disposizione del centro operativo comunale (Coc) e la protezione civile sono da questa mattina di nuovo in campo per svolgere le operazioni di pulizia di pertinenze private e spazi pubblici della città. Proseguono intanto le verifiche dell'agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e del comune di bologna "lungo i tracciati dei torrenti e dove l'alluvione ha avuto maggiore impatto, per verificare danni ed attivare i relativi interventi".

alluvione in emilia romagna foto lapresse 4

ALLUVIONE, ANCORA TREMILA EVACUATI IN REGIONE

Dopo l’ultima alluvione, gli evacuati in Emilia-Romagna sono 2.973, di cui 1.147 nel bolognese e i restanti tra il parmense (190) e il reggiano (circa 1.636).

Trentuno le persone in carico al sistema pubblico di protezione civile.

REGGIO EMILIA, IL COMUNE: “DORMITE AI PIANI SUPERIORI DEGLI EDIFICI”

Per domani, sul territorio di Reggio Emilia, permane lo stato di criticità sulle arginature del torrente Modolena e del canale San Silvestro, nella zona a nord dell'autostrada A1. Considerata, quindi, l'allerta meteo arancione prevista per le prossime 24 ore, il Centro di coordinamento dei soccorsi, in via precauzionale, mantiene attivo il suggerimento ai cittadini delle zone interessate di trascorrere le notti ai piani superiori degli edifici, dove è possibile. Per quanto riguarda il territorio del comune di Reggio Emilia, le vie interessate sono quelle presenti nella porzione a nord dell'autostrada: via Malatesta, via Carlo Marx, via San Biagio, via Tosini, via Cella all'Oldo e via Felesino. La Protezione civile e la Polizia locale vigileranno sulla situazione durante la notte.

alluvione in emilia romagna 1 alluvione in emilia romagna foto lapresse 3 maltempo emilia romagna 1

maltempo emilia romagna 4 maltempo emilia romagna 5 maltempo emilia romagna 7 maltempo emilia romagna 6 maltempo emilia romagna 2 maltempo emilia romagna 3 alluvione in emilia romagna foto lapresse 1 alluvione in emilia romagna foto lapresse 2