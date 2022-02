L'ERA DELL'ANTI-AMBIZIONE - NEGLI STATI UNITI 25 MILIONI DI PERSONE HANNO LASCIATO IL LAVORO NELLA SECONDA META' DEL 2021 - NON SI TRATTA SOLO DI ESAURIMENTO: OLTRE AI DIPENDENTI CHE CERCANO DI FARSI STRADA PER MIGLIORARE LA LORO POSIZIONE, MILIONI DI ALTRI HANNO SEMPLICEMENTE LASCIATO LA FORZA LAVORO, PERCHE' SONO MALATI, O DEVONO PRENDERSI CURA DEI BAMBINI, O SONO ANDATI IN PENSIONE, O SEMPLICEMENTE, SONO INFELICI - INCHIESTA DEL "NEW YORK TIMES"

Pensavo che il mio lavoro esistesse nella sua piccola Busytown - come nei libri di Richard Scarry, dove c'è un piccolo e luminoso villaggio di lavoratori, ciascuno concentrato su un unico lavoro, le cui strade si incrociano tutte nel corso di un'intensa attività, una giornata piena.

Nel mio quartiere di Brooklyn, vedevo la stessa persona alla fermata dell'autobus di Myrtle Avenue diversi giorni alla settimana e immaginavo dove stesse andando con la sua borsa per laptop Dell e le scarpe da ginnastica nere.

Compravo il caffè al bar al terzo piano del mio edificio per uffici, dove lavoravo come editore per una rivista. Mi fermavo a chiacchierare con un altro editore, il cui ufficio era dall'altra parte del muro rispetto al mio; a volte, mi faceva cenno di chiudere la porta e dicevamo quello che avevamo veramente pensato rispetto a qualche piccolo gossip professionale, importante per al massimo circa 3,5 persone nel mondo. Guardavo il mio capo camminare verso un incontro con il suo capo e mi chiedevo se la loro chiacchierata avrebbe finito per incidere sul mio lavoro.

Lavoravamo tutti principalmente al computer, digitando documenti e inviando e-mail alla persona dall'altra parte del muro di un cubicolo, ma c'era un trambusto nell'intera impresa. Era un piccolo terrario dove trascorrevamo tutti 50 ore a settimana e lo riempivamo di snack da ufficio, complimenti per il bagno e drink dopo il lavoro. Anche in un giorno in cui professionalmente non succedeva molto, c'era la sensazione di aver lavorato, di aver fatto la propria parte in un ecosistema.

Ogni lavoro aveva la sua Busytown. Sebbene nessuno nel mondo più ampio volesse parlare, per esempio, di strategie di taglio dei costi per un potenziale nuovo cliente, avresti potuto trovare qualcuno nella tua città occupata che fosse preoccupato quanto te.

Nell'attuale Busytown di Scarry, nel frattempo, il mondo è popolato da persone (OK, animali) che trovano molto facile spiegare il proprio lavoro. Sono poliziotti e droghieri e postini e medici e infermieri. Quando la pandemia ha colpito, le persone con quei lavori in stile Scarry hanno dovuto continuare a lavorare. Le loro Busytown sono andate avanti. E in realtà, quei lavori sono diventati più difficili.

Tutti gli altri hanno perso ogni contatto con i loro. Si collegano a Slack e Zoom, dove i loro colleghi sono bidimensionali o avatar, e ogni giorno è proprio come l'ultimo. A seconda di cosa sta succedendo con il virus, i loro figli potrebbero essere di nuovo lì, proprio come nel marzo 2020, a richiedere attenzione e a consumare energie mentali. Internet è sicuramente lì, sempre, a richiedere attenzione e ad indebolire l'energia mentale. Un lavoro sembra solo un'altra incursione, che richiede attenzione e intacca l'energia mentale.

E non ha aiutato il fatto che, all'inizio della pandemia, tutti i lavori siano stati espressamente rinominati: essenziali o non essenziali. Nessuna delle due etichette si sente bene. C'è ancora molto scopo da trovare in un lavoro che non è in una delle professioni di aiuto, ovviamente.

Ma "non essenziale" è una parola che invita al nichilismo strisciante. Questa cosa con cui abbiamo riempito almeno 8-10 ore della giornata, cinque giorni alla settimana, per anni e decenni, cene di famiglia perse per... era solo un lavoro impegnativo? Forse è quello che è stato tutto il tempo.

Per i lavoratori ovviamente essenziali - infermieri di terapia intensiva, pneumologi - l'onere di essere necessari è costoso. La parola "burnout", applicata in modo promiscuo in questi giorni, è stata infatti coniata per diagnosticare l'esaurimento negli operatori sanitari (in un periodo più caratteristico, quando non ci stavamo dirigendo verso il terzo anno di una pandemia globale multi-onda).

E nel frattempo, la stragrande maggioranza delle persone ritenute essenziali ha lavori come magazziniere o cassiere Amazon. Sentirsi dire che la società non può funzionare senza di te e che devi rischiare la tua salute per vivere, mentre altre persone mandano in giro rapporti di marketing da casa - spesso per molti più soldi - diventa difficile non chiedersi se "essenziale" sia cinico, un modo educato di classificare gli esseri umani come "sacrificabili" o "non sacrificabili".

Gli insegnanti, che sono sia altamente sindacali che con un'istruzione universitaria, non hanno preso di buon grado il fatto di essere alla fine dell'equazione, hanno chiesto di lavorare di persona con persone minuscole che non sono brave a distanziare e mascherare e hanno passato gli anni passati rinchiusi.

All'inizio di gennaio, ho letto un articolo sul Times sul dramma tra il sindacato degli insegnanti di Chicago e la città per l'istruzione di persona. Quando le lezioni sono state bruscamente annullate, una madre che lavorava come cassiera di banca aveva accolto suo figlio in un asilo nido, fornito da dipendenti scolastici non sindacalizzati. (Operatori diurni: ancora più in basso nelle brutte nuove linee di casta rispetto agli insegnanti.) «Capisco che vogliono essere al sicuro, ma devo lavorare», ha detto la cassiera di banca degli insegnanti di suo figlio. «Non capisco perché sono così speciali». Questo tipo di confronto può indurire le relazioni tra le persone e il proprio lavoro.

Essenziale o non essenziale, a distanza o di persona, quasi nessuno che conosco ama molto lavorare in questo momento. L'emozione principale che un lavoro suscita in questo momento è la determinazione a sopportare: se riusciamo a superare i prossimi mesi, forse le cose miglioreranno.

L'atto di lavorare è stato messo a nudo. Non hai vestitini da mettere, pranzi a cui andare, pause caffè su cui indugiare e clienti da sbaciucchiare. L'ufficio è dove non dovrebbe essere - a casa, nei nostri spazi intimi - e tutto ciò che resta ora è il lavoro stesso, nudo e solo. E a molte persone non piace quello che vedono.

Ci sono due tipi di storie che vengono raccontate sul lavoro in questo momento. Uno è una storia del mercato del lavoro, e poiché è un po' noiosa e piuttosto confusa, viene confusa con la seconda, che riguarda il rapporto emotivo dei lavoratori americani con il loro lavoro e con i loro datori di lavoro. La grande rassegnazione è la frase che è stata usata, un po' in modo scorretto, per descrivere ogni storia.

È vero che siamo nel bel mezzo di una “quitagion”, come l'ha allegramente definita questo giornale, citando il numero record di persone (4,5 milioni) che, solo. Nel mese di novembre, hanno dato il preavviso. Si stima che circa 25 milioni di persone abbiano lasciato il lavoro nella seconda metà del 2021; è quasi certo che questo è il più alto tasso di abbandono degli Stati Uniti da quando il Bureau of Labor Statistics ha iniziato a monitorare quei numeri nel 2000.

Il mercato del lavoro, come amano dire gli economisti, è rigido: le statistiche sull'occupazione sono forti e si rafforzano. Nonostante l'inflazione, il reddito reale è in aumento a tutti i livelli di reddito. È un'inversione di tendenza notevole, a seguito delle orribili perdite di posti di lavoro della prima pandemia, che hanno colpito in modo sproporzionato i redditi più bassi e quelli con poca sicurezza del lavoro.

Molti dei recenti licenziamenti sono stati nella parte inferiore della scala del reddito. Stanno cercando un lavoro migliore, per più soldi, perché possono. E quel tipo di mercato del lavoro significa che almeno alcuni lavoratori a basso reddito possono pensare al proprio lavoro come fa più tradizionalmente la classe dei colletti bianchi, come qualcosa che deve funzionare per loro, piuttosto che il contrario.

Ma quei numeri in prima linea oscurano una verità più confusa. Dopo che gli ultimi dati sull'occupazione sono stati pubblicati a febbraio (e sembravano mostrare una notevole crescita dell'occupazione e un tasso di disoccupazione del 4 per cento), un economista di BLS si è rivolto al suo Substack per definirlo il "rapporto sul lavoro più complicato di sempre".

Oltre a quei lavoratori che cercano di farsi strada in posti di lavoro oggettivamente migliori, milioni di altri hanno semplicemente lasciato la forza lavoro, perché sono malati, o si prendono cura dei bambini, o vanno in pensione, o semplicemente sono infelici.

Le ragioni precise sono un po' misteriose. La ripresa dei posti di lavoro non è distribuita uniformemente tra i settori, né lo è il tasso di abbandono. I livelli di personale nei settori del tempo libero e dell'ospitalità sono ancora del 10% inferiori rispetto a quelli prepandemici e, secondo il rapporto sul lavoro di dicembre, è più probabile che le persone che lavorano in hotel e ristoranti abbiano lasciato.

L'8% di tutti i posti di lavoro nel settore sanitario sono aperti in questo momento. Ci sono quasi 400.000 operatori sanitari in meno ora rispetto a prima della pandemia. Come ha affermato il capo economista di LinkedIn a CBS News, «Potrebbe non valerne la pena solo per alcune persone».

Anche tra le persone che erano tecnicamente impiegate, un numero considerevole non è stato in grado di lavorare a causa di problemi di assistenza all'infanzia o congedo per malattia.

Aggiungete a ciò il fatto che molte persone che preferirebbero un lavoro a tempo pieno con benefici stanno ancora lavorando alle condizioni dei datori di lavoro, il che significa un lavoro part-time e instabile, come riportato di recente da Noam Scheiber del Times. E se si esaminano i numeri di abbandono per i lavoratori con salari più alti, non si tratta ancora di persone che intraprendono viaggi "Mangia, prega, ama". Il quadro completo non è così roseo.

Inoltre, non è del tutto un colpo di fortuna di questo momento. Per decenni, la produttività del lavoro è aumentata mentre i salari reali no. Le persone erano già snelle. La scrittrice Anne Helen Petersen ha recentemente scritto un libro sul burnout di classe professionale basato su un articolo virale del 2019 BuzzFeed che ha scritto sullo stesso argomento.

In quel momento mi trovavo in un momento particolarmente stressante di un lavoro di gestione e cercavo su Google i sintomi del burnout a tarda notte, sullo schermo di un browser privato. Ma ero allergico alle persone che ne parlavano in modo ostentato, ed ero imbarazzato dall'indulgenza del linguaggio, o, forse, da ciò che vedevo come l'importanza di esso.

Ora, però, è come se la nostra intera società fosse bruciata. La pandemia potrebbe aver allertato nuove fasce di persone sulla loro avversione per il proprio lavoro o averle esaurite oltre il punto in cui c'è qualcosa di cui divertirsi nei lavori che prima amavano.

Forse è per questo che la stampa è piena di storie sulla diffusa insoddisfazione dei dipendenti; il mese scorso un articolo di Insider ha dichiarato che le aziende "stanno attivamente allontanando i loro colletti bianchi presumendo che i dipendenti stiano ancora pensando come facevano prima della pandemia: che il loro lavoro sia la cosa più importante della loro vita", e ha indicato un Sondaggio Gallup che ha mostrato che l'anno scorso solo un terzo dei lavoratori americani ha dichiarato di essere impegnato nel proprio lavoro.

In Amazon, nei suoi ranghi manageriali, le partenze dei dipendenti hanno raggiunto quello che viene visto come un livello di "crisi", secondo Brad Stone di Bloomberg. (Una fonte gli ha detto che il tasso di turnover raggiungeva il 50 percento in alcuni gruppi, anche se Amazon lo contesta.) Una donna, lasciando il suo lavoro, ha pubblicato in un listserv interno che ha iniziato chiamato Momazonian, che ha più di 5.000 membri.

Non è un caso che sia stato il gruppo di affinità delle mamme a trasmettere quella sensazione. Uno studio McKinsey dello scorso anno ha mostrato che il 42% delle donne si sente esausto, rispetto al 32% nel 2020. (Per gli uomini, è balzato al 35% dal 28%). All'inizio della pandemia, il mondo del lavoro ha perso più di 3,5 milioni di madri, secondo il Census Bureau; e il National Women's Law Center ha scoperto che all'inizio del 2021, la partecipazione delle donne alla forza lavoro era al minimo di 33 anni, riportandoci indietro all'era in cui "Working Girl" era rivoluzionaria. Molte di quelle donne non sono tornate.

Quindi i numeri sono già abbastanza gravi. Ma poi c'è il modo in cui i fatti concreti dell'economia interagiscono con le nostre emozioni. Considera questa teoria: che l'attuale noia dell'ufficio fosse semplicemente l'inevitabile contraccolpo alla cultura punitiva della cultura #ThankGodItsMonday del decennio precedente.

E inoltre, durante l'ascesa di #MeToo (e dopo l'elezione di Donald Trump), l'ambizione ha cominciato a sembrare un gioco da ragazzi. Gli enormi costi personali per arrivare in cima sono diventati chiari, e anche i potenziali effetti di distorsione dell'essere al comando. Non sono stati licenziati solo i cattivi capi sessualmente molesti, ma anche quelli tossici, e abbastanza presto abbiamo iniziato a mettere in discussione l'intero funzionamento del potere in ufficio.

Quello che era iniziato come un momento di speranza è diventato rapidamente deprimente. Le strutture di potere sono state interrogate ma raramente smantellate, una via di mezzo che ha lasciato tutti a disagio per le vie del mondo. È diventato più difficile fidarsi di chiunque fosse il tuo capo e più difficile immaginare di volerlo diventare. Il Covid era un accelerante, ma il fiammifero era già acceso.

Di recente, mi sono imbattuto negli ultimi dati sulla felicità del General Social Survey, un sondaggio standard che tiene traccia degli atteggiamenti degli americani dal 1972. È scioccante. Dal grafico sembra che la frequenza cardiaca sia precipitata e tutti sono a terra per rianimare il paziente. Per la prima volta dall'inizio del sondaggio, sono di più le persone che affermano di non essere troppo felici rispetto a quelle che sono felici.

La peste, la morte, la catena di approvvigionamento, le lunghe file all'ufficio postale, il crollo di molti aspetti della società civile potrebbero avere un ruolo in quella statistica. Ma nel suo classico studio del 1951 sulla classe media dei lavoratori d'ufficio, il sociologo C. Wright Mills ha osservato che «sebbene il moderno impiegato non abbia una filosofia di lavoro articolata, i suoi sentimenti al riguardo e le sue esperienze influenzano le sue soddisfazioni e frustrazioni, tutto il tono della sua vita». Ricordo che una volta un'amica disse che, sebbene suo marito non fosse depresso, odiava il suo lavoro ed era effettivamente come vivere con una persona depressa.

Dopo l'ultimo rapporto di lavoro, l'economista e editorialista del Times Paul Krugman ha stimato che la fiducia della gente nell'economia era di circa 12 punti inferiore a quanto avrebbe dovuto, dato che i salari erano aumentati. Mentre la pandemia si trascina, o i numeri non sono in grado di quantificare quanto sono diventate brutte le cose o le persone sembrano essersi persuase che le cose sono peggio di quanto non siano in realtà.