L'ESCALATION DELLA GUERRA E' DIETRO L'ANGOLO: L'UCRAINA HA COLPITO LA RUSSIA CON DRONI-KAMIKAZE FATTI IN CASA - SOLO POCHE SETTIMANE FA LA COMPAGNIA “UKROBORONPROM” AVEVA ANNUNCIATO DI AVER REALIZZATO UN NUOVO VELIVOLO SENZA PILOTA CON UN RAGGIO D'AZIONE DI QUASI MILLE CHILOMETRI, CON A BORDO UNA TESTATA DA 75 CHILOGRAMMI - ZELENSKY HA CHIESTO PIÙ VOLTE A WASHINGTON LA FORNITURA DI ARMI CON UN BRACCIO OPERATIVO DI 150 CHILOMETRI, PERÒ HA SEMPRE INCASSATO UN NO: ORA I SUOI TECNICI HANNO RIMEDIATO DA SOLI…

UCRAINA - SOLDATO CON UN PICCOLO DRONE

1 - IL DRONE FATTO IN CASA COSÌ GLI UCRAINI SUPERANO I VETI DELLA CASA BIANCA

Estratto dell’articolo di Andrea Marinelli e Guido Olimpio per il “Corriere della Sera”

Gli ucraini potrebbero aver usato un nuovo drone-kamikaze di produzione locale per colpire una o due basi russe distanti oltre 450 chilometri dal confine: un'azione spettacolare avvolta, al solito, dalla cortina fumogena. Poche settimane fa la compagnia Ukroboronprom aveva annunciato di aver realizzato un nuovo velivolo senza pilota con un raggio d'azione di quasi mille chilometri: a bordo una testata da 75 chilogrammi e apparati per superare le contromisure, un sistema per replicare al martellare incessante deciso dal generale Surovikin, il comandante alla testa dell'Armata russa.

UCRAINA - DRONE SVILUPPATO DA UKROBORONPROM

È possibile che la nuova «freccia» sia stata impiegata per prendere di mira la pista di Engels-2 di Saratov, in territorio russo, a 750 chilometri dalla frontiera ucraina, usata dai bombardieri strategici Tu-95 impiegati proprio nella campagna di terrore. Un paio di aerei potrebbero aver subito danni. La seconda botta ha riguardato la base di Ryazan, 185 km a sudest di Mosca, che ospita il centro di addestramento per l'aviazione a lungo raggio e aerei cisterna: qui la versione è diversa, si parla di tre morti.

base aerea russa bombardata da droni ucraini 8

[…] lo sviluppo di un drone in grado di arrivare lontano racchiude tre elementi:

1) Risponde alle distruzioni inferte da missili e droni iraniani.

2) Amplia le possibilità dei difensori.

3) Coinvolge le retrovie più profonde: Zelensky ha chiesto più volte a Washington la fornitura di armi con un braccio operativo di 150 chilometri, però ha sempre incassato un no. Ora i tecnici hanno rimediato da soli.

drone ucraino sgancia una granata su un gruppo di soldati russi assiderati 3

A questo proposito, funzionari americani hanno ammesso al Wall Street Journal che il Pentagono avrebbe modificato i 20 Himars forniti a Kiev a partire da giugno, in modo che non possano essere usati per colpire il territorio russo: una precauzione per evitare che il conflitto con Mosca si allarghi. […]

2 - ATTACCO AL CUORE DELLA RUSSIA COLPITE DUE BASI MILITARI AEREE

Estratto dell’articolo di Giuseppe Agliastro per “la Stampa”

[…] misteriose esplosioni in due basi dell'Aeronautica militare russa: quelle di Ryazan e Saratov. Secondo Mosca ad attaccarle sarebbero stati dei droni ucraini. Se le cose stanno davvero così, ipotesi non ancora confermata, ieri l'esercito russo si è scoperto vulnerabile perché quei due aerodromi distano centinaia di chilometri dal fronte. […] Le forze armate di Mosca sostengono di aver respinto l'attacco e abbattuto i droni, ma affermano che i loro frammenti siano precipitati ed esplosi provocando la morte di tre militari e il ferimento di altri quattro e danneggiando due aerei.

base aerea russa bombardata da droni ucraini 7

Fonti interpellate dalle agenzie russe Ria e Tass riferiscono però che a uccidere i tre militari nella base vicino Ryazan sia stata l'esplosione di un'autocisterna di carburante e parlano di sei feriti in questo aerodromo e di altri due feriti in quello di Saratov: una delle due sole basi in cui il Cremlino schiera i suoi bombardieri strategici a lungo raggio (che si stima siano tra 60 e 70). A Saratov ci sono infatti fortezze volanti come i Tu-160 e i Tu-95, aerei capaci di lanciare ordigni nucleari ma anche di sparare missili da crociera come quelli che in questi mesi hanno messo in ginocchio la rete elettrica ucraina con raid che Kiev e i suoi alleati occidentali non esitano a definire "crimini di guerra".

base aerea russa bombardata da droni ucraini 6

Se si trattasse davvero di un raid ucraino - ipotesi al momento non confermata - sarebbe l'attacco delle forze di Kiev perpetrato più in profondità in territorio russo. Saratov dista infatti ben 600 chilometri dal territorio ucraino. […]

base aerea russa bombardata da droni ucraini 2 base aerea russa bombardata da droni ucraini 1 base aerea russa bombardata da droni ucraini 4