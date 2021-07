L'ESERCITO AMERICANO SPERIMENTERA' UNA PILLOLA ANTINVECCHIAMENTO - IL FARMACO E' STATO SVILUPPATO DAL COMANDO OPERAZIONI SPECIALI E FA PARTE DEL PROGETTO DEL PENTAGONO DI "MIGLIORARE LE PRESTAZIONI UMANE" - LA MEDICINA AUMENTERA' I LIVELLI DI UN COMPOSTO CHE SI SPERA POSSA RIDURRE L'INFIAMMAZIONE, RALLENTARE LA NEURODEGENAZIONE E RINGIOVANIERE LE CELLULE...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Pillole antinvecchiamento

L'esercito americano sta testando una nuova pillola "anti-invecchiamento" che potrebbe inibire o ridurre gli effetti dell'invecchiamento. Sviluppata dal Comando Operazioni Speciali (SOCOM), la pillola è parte del progetto del Pentagono di «migliorare le prestazioni umane» segnalato Breaking Defense.

Il farmaco aiuterebbe ad aumentare i livelli di un composto che si spera possa ridurre l'infiammazione, rallentare la neurodegenerazione e ringiovanire le cellule. SOCOM dovrebbe iniziare gli studi clinici il prossimo anno.

Esercito americano

Se i risultati avranno successo, la pillola potrebbe avere il potenziale «di ritardare veramente l'invecchiamento e prevenire l'insorgenza di lesioni, cambiando incredibilmente le regole del gioco” dice Lisa Sanders, direttore della scienza e della tecnologia per le forze operative speciali, acquisizione, tecnologia e logistica SOF AT&L) a Breaking Defense.

Per creare la pillola, SOCOM sta collaborando con il laboratorio biotecnologico privato Metro International Biochem. Il comandante della Marina Tim Hawkins, un portavoce della SOCOM, ha dichiarato a Breaking Defense che la pillola si basa su una «piccola molecola delle prestazioni umane».

esercito per le strade di louisville

«Questi sforzi non riguardano la creazione di tratti fisici che non esistono», ha detto Hawkins. «Si tratta di migliorare le caratteristiche delle prestazioni che in genere diminuiscono con l'età».

«Essenzialmente, stiamo lavorando con i principali partner del settore e istituti di ricerca clinica per sviluppare un nutraceutico sotto forma di pillola che sia adatto a una varietà di usi da parte di civili e militari, e i cui benefici risultanti possono includere migliori prestazioni umane, come maggiore resistenza e recupero più rapido dall'infortunio».

un militare americano con gli occhiali binocolo

Un nutraceutico è un prodotto derivato da alimenti che contiene benefici per la salute o medicinali oltre ai nutrienti e ai minerali che fornisce. Esempi di nutraceutici includono integratori alimentari, latticini fortificati e additivi antiossidanti.

Il sito web di Metro International Biochem spiega che si concentra sui prodotti farmaceutici che migliorano la nicotinammide adenina dinucleotide+ (NAD+). NAD+ è un coenzima, ovvero un composto non proteico necessario per il funzionamento di un enzima. È coinvolto nel metabolismo energetico e nella produzione di energia, convertendo principalmente il cibo in energia che le cellule utilizzano. Precedenti studi hanno dimostrato che aumentare i livelli di NAD+ può prolungare la durata della vita di topi e vermi, scrive lo Scientific American.

esercito americano

Inoltre, la ricerca sugli animali ha scoperto che l'aumento dei livelli di NAD+ ha aiutato a ringiovanire i mitocondri - la centrale elettrica della cellula - nei topi anziani. SOCOM e Metro International Biochem sperano che si possano vedere risultati simili se i livelli vengono aumentati negli esseri umani.

«Abbiamo completato gli studi preclinici sulla sicurezza e sul dosaggio in previsione dei successivi test delle prestazioni nell'anno fiscale 2022», ha detto Hawkins a Breaking Defense.