31 ago 2022 19:38

L'ESTATE NON STA FINENDO - SARÀ UNA FINE DI AGOSTO BAGNATA AL NORD, CHE SARÀ INVESTITO DAL MALTEMPO PER I PROSSIMI 4 GIORNI, MENTRE AL SUD CONTINUA IL SOLE E IL CALDO, CON TEMPERATURE CHE ARRIVERANNO ANCHE A 37 GRADI IN SICILIA - MA LA PROSSIMA SETTIMANA TORNERÀ UNA VERSIONE "IN MINIATURA" DELL'ANTICICLONE AFRICANO CHE HA COLPITO L'ITALIA PER TUTTA L'ESTATE - IL METEO PER I PROSSIMI GIORNI