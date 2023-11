20 nov 2023 17:11

L'ESTREMA DESTRA ISRAELIANA SA COME DISTENDERE GLI ANIMI - IL PARTITO "POTERE EBRAICO" CHIEDE LA PENA DI MORTE PER I TERRORISTI DI HAMAS CHE HANNO IN CUSTODIA LE PERSONE RAPITE IL 7 OTTOBRE - PER QUESTO I PARENTI DI CHI È NELLE MANI DEI MILIZIANI SI INCAZZANO: "METTETE A REPENTAGLIO LE LORO VITE" - IL DIBATTITO SI È TENUTO IN PARLAMENTO E DI CERTO NON AIUTA A DISTENDERE IL CLIMA PER LE TRATTATIVE TRA LO STATO EBRAICO E L'ORGANIZZAZIONE TERRORISTICA PALESTINESE...