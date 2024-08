L'ETERNO SCAZZO TRA HARRY E WILLIAM NON SI FERMA NEANCHE DAVANTI ALL'ETERNO RIPOSO - IL GRANDE GELO TRA I DUE FRATELLI AL FUNERALE DELLO ZIO LORD ROBERT FELLOWES, NELLA CONTEA DEL NORFOLK - IL PRINCIPE DI GALLES E IL "DUCA-PELLI" SONO STATI A DISTANZA E NON SI SONO PARLATI - L’ULTIMA VOLTA CHE WILLIAM E HARRY ERANO APPARSI INSIEME È STATO ALL’INCORONAZIONE DEL PADRE CARLO, PIÙ DI UN ANNO FA. E ANCHE ALLORA...

La buona notizia, per i tifosi della famiglia reale e dell’armonia in ogni tipo di famiglia, è che William e Harry sono di nuovo apparsi insieme. La notizia cattiva è che non si sono rivolti la parola, anzi non si sono nemmeno guardati in faccia, perlomeno nel corso dell’apparizione pubblica. Mercoledì i due “fratelli coltelli” di casa Windsor sono andati entrambi al funerale di uno zio, lord Robert Fellowes, nella contea del Norfolk.

Ma nonostante qualcuno sperasse che fosse l’opportunità per una riappacificazione o almeno per un segnale di disgelo, i partecipanti alla cerimonia – scrive il Daily Mail - riferiscono che il principe di Galles e il duca del Sussex “hanno mantenuto le distanze”, non si sono parlati e si sono seduti distanti, in fondo alla chiesa delle esequie, dopo esserci arrivati separatamente.

Soltanto all’uscita dalla funzione, bersagliata dai paparazzi, sono stati fotografi vicini, William davanti, Harry subito dietro, tutti e due di una serietà che sembrava tradire qualcosa di più del cordoglio per lo zio, scomparso il mese scorso, cognato della loro mamma, la principessa Diana, baronetto e per un decennio segretario privato della regina Elisabetta. […]

L’ultima volta che William e Harry erano apparsi insieme è stato all’incoronazione del padre Carlo, più di un anno fa: anche allora, tuttavia, sedettero separati e non vennero nemmeno ripresi vicini dai fotografi. Prima di quella occasione erano apparsi insieme al funerale della regina Elisabetta nel 2022: e allora si parlarono brevemente, all’uscita della cappella di Windsor, con Kate Middleton che sembrava impegnata a ricreare un contatto. […]

