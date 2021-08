L'EX CALCIATORE CHE NON HA MAI SMESSO DI GIOCARE CON LE PALLE – LA STORIA DI DANNY MOUNTAIN, STELLA NASCENTE DEL SOUTHAMPTON, DIVENTATO L’ATTORE PORNO PIÙ PAGATO DELLA GRAN BRETAGNA: ERA UNA GIOVANE PROMESSA DEL CALCIO, POI A 16 ANNI UN INFORTUNIO AL GINOCCHIO LO FERMA. A 20 ANNI L’AVVICINAMENTO AL MONDO DELL’HARD GRAZIE A UNA RAGAZZA, L’ESORDIO E I 600 FILM ALL’ATTIVO: “SE VOGLIO CHE MIA FIGLIA DIVENTI UN’ATTRICE PORNO? CERTO CHE NO. MA SE AVRÒ UN FIGLIO…”

Alessandra Cangelosi per "www.chiamarsibomber.com"

Un ex giocatore del Southampton, dopo aver detto addio al mondo del pallone, ha cambiato decisamente vita e si è dato all’hard. Un mercato in cui ha riscosso parecchio successo tanto da diventare la pornostar più pagata della Gran Bretagna.

Danny Mountain è entrato nell’Academy dei Saints a nove anni e in molti credevano sarebbe diventato un giocatore professionista di successo. Nonostante la giovane età, Chelsea, West Ham e Spurs erano interessati a lui ma Danny, come ha raccontato al Daily Echo, è rimasto al Southampton: “Alan Ball mi ha fatto diversi complimenti. Lui e Geoff Hurst ci guardavano mentre ci allenavamo quando avevo circa 12 anni e ha detto a mio padre ‘ogni 10-15 anni in questo paese abbiamo un talento che si distingue dal resto e credo che tuo figlio possa essere quel talento.’ Ero al settimo cielo quando l’ha detto”.

All’età di 16 anni, però, il suo sogno si interrompe. Mountain subisce un infortunio al ginocchio dopo un placcaggio ed è costretto a dire addio al mondo del calcio. Il Southampton, credendo in lui, ha sostenuto i costi della terapia, ma alla fine il verdetto è stato uno solo: non poteva più giocare. Il suo sogno è finito prima che iniziasse, ma Danny non si è lasciato travolgere dagli eventi. Ha cominciato a lavorare come falegname, fino a che si è imbattuto in un’opportunità molto diversa.

L’ex Southampton ha cominciato a lavorare nell’industria del porno e ad oggi ha già recitato in quasi 600 film. Mountain si è avvicinato all’industria dell’hard a 20 anni tramite una ragazza: “Uscivo con una ragazza di Page Three. Il suo agente voleva che si appassionasse al porno. Non era entusiasta, ma lui le ha fornito i dettagli di un’audizione a Londra e io sono andato avanti. Non sapevo cosa aspettarmi ma ero pieno di fiducia. Non ero affatto nervoso per la parte sessuale. Ero preoccupato di parlare alla telecamera non riuscivo a controllare la mia faccia ero così nervoso”. Poi però è andata bene, così bene che ora Danny è la pornostar più pagata di tutta la Gran Bretagna.

L’ex giocatore, che nel frattempo si è trasferito a Los Angeles, è entrato nella top ten delle star del cinema per adulti più pagate al mondo e ha guadagnato oltre 1 milione di sterline: “Da bambino sognavo di diventare un calciatore famoso. Purtroppo non segnerò mai per l’Inghilterra, ma non mi ha impedito di avere successo. Oggi ho una casa grande, mangio al ristorante e nei fine settimana gioco a calcio con Jones, Statham e altre celebrità. Se voglio che mia figlia diventi un’attrice porno? Certo che no. Ma, se avrò un figlio, gli dirò come faceva mio padre ‘Osa, figlio’”.

