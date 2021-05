E' FINITA L'EPOCA D'ORO DEI RIDER? - NEGLI STATI UNITI, PER LA PRIMA VOLTA DA 20 ANNI, CALA L'OCCUPAZIONE PER I FATTORINI - IL SETTORE, GIA' IN CRESCITA PRIMA DELLA PANDEMIA, AVEVA REGISTRATO NELL'ULTIMO ANNO UN VERO E PROPRIO BOOM - MA AD APRILE I DATI DEL DIPARTIMENTO DEL LAVORO HANNO MOSTRATO UNA FLESSIONE - LA DOMANDA DI CONSEGNE A DOMICILIO NEI PROSSIMI MESI POTREBBE ESSERE INFERIORE A QUANTO CI SI ASPETTASSE...

Dagotraduzione da Axios

Ad aprile, negli Stati Uniti, il settore dei corrieri e dei fattorini ha registrato il più grande calo di occupazione mensile da almeno 20 anni: secondo il Dipartimento del Lavoro, sono andati persi 77,4mila posti di lavoro.

Pochi altri settori dopo la pandemia hanno registrato lo stesso boom delle consegne, che ha creato decine di posti di lavoro in quest'ultimo anno. Se la curva continuasse a scendere, potrebbe essere il segnale di un rallentamento.

«I datori di lavoro potrebbero pensare che la domanda di servizi di consegna non sarà così forte dopo la pandemia come credevano inizialmente», ha detto Nick Bunker di Indeed Hiring Lab. «Questi servizi potrebbero essere richiesti, ma non tanto quanto si pensava pochi mesi fa».

La pandemia ha solo accelerato un processo che era in corso: le consegne erano già il settore lavorativo in più rapida crescita nel paese. Durante la pandemia corrieri e fattorini hanno continuato ad aggiungere lavoratori a un ritmo strabiliante, anche se i posti di lavoro nella maggior parte degli altri settori si sono prosciugati quando si sono verificate le chiusure per il covid.

C'è da dire che nessun settore sta andando bene sul fronte dell'occupazione. Ad oggi corriere e fattorini sono comunque cresciuti del 14,3% rispetto a prima della pandemia. Con loro anche i magazzinieri e gli archivisti, che sono aumentati del 5,9% rispetto a febbraio del 2020 (dati di Brean Capital).

